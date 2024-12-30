ABD'den Ukrayna'ya 2 buçuk milyar dolarlık yeni askeri yardım

“Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en önemli önceliklerimden biri oldu. Bugünkü duyuru, bu çabayı güçlendirecek ve Ukrayna'ya hem savaş alanında kullanmaya devam ettiği acil bir teçhizat akışı sağlayacak hem de hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini sağlayacak”