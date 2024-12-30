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ABD'den Ukrayna'ya 2 buçuk milyar dolarlık yeni askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 2 buçuk milyar dolarlık yeni askeri yardım

17:4530/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
IHA
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Biden, ABD'nin Ukrayna'yı savaşta güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Biden, ABD'nin Ukrayna'yı savaşta güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını duyurdu. Yardımın, modern silahlar ve mühimmat gibi askeri malzemeleri içereceği bildirildi.

ABD'de 20 Ocak'ta görevi devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya yeni yardım paketini duyurdu.


Biden yaptığı yazılı açıklamada,
“Bugün, Ukrayna halkı Rus saldırganlığına karşı bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmaya devam ederken, Ukrayna için yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık güvenlik yardımını duyurmaktan onur duyuyorum”
ifadesini kullandı.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana, ABD'nin dünyayı Ukrayna halkına destek vermeye çağırdığını belirten Biden,
“Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en önemli önceliklerimden biri oldu. Bugünkü duyuru, bu çabayı güçlendirecek ve Ukrayna'ya hem savaş alanında kullanmaya devam ettiği acil bir teçhizat akışı sağlayacak hem de hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini sağlayacak”
dedi.

Yönetiminin Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) çerçevesinde taahhüt edilen tüm yardımı tahsis ettiğini söyleyen Biden,
“ABD, benim talimatımla görev süremin geri kalanında Ukrayna'yı savaşta güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek”
şeklinde konuştu.


#ABD
#Ukrayna
#Rusya

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