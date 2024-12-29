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Azerbaycan'dan Rusya hamlesi: Karar mütekabiliyet esası gereği alındı

Azerbaycan'dan Rusya hamlesi: Karar mütekabiliyet esası gereği alındı

18:4329/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
AA
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Rus vatandaşlarının Azerbaycan'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirildi.
Rus vatandaşlarının Azerbaycan'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirildi.

Azerbaycan'ı ziyaret eden Rusya Federasyonu vatandaşlarının ülkede kalış sürelerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Rusya Federasyonu vatandaşlarının 1 yıl içinde bu ülkede kalmalarına izin verilen 180 günlük süre 90 güne indirildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, kararın mütekabiliyet esası gereği alındığını belirtti. Rusya Federasyonu'nun ilgili yasalarında yapılan bazı değişikliklerle aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarının Rusya'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirilmişti.

Rusya Federasyonu
vatandaşlarının
Azerbaycan
'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirildi.
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov
,
Azerbaycan
'ı ziyaret eden
Rusya Federasyonu
vatandaşlarının 1 yıl içinde bu ülkede kalmalarına izin verilen 180 günlük sürenin 90 güne indirilmesi yönünde karar imzaladı.

"Karar mütekabiliyet esası gereği alındı"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kararın mütekabiliyet esası gereği alındığını belirtti.
Rusya Federasyonu'nun ilgili yasalarında yapılan bazı değişikliklerle aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarının
Rusya
'da kalış süresi 180 günden 90 güne indirilmişti.


#Azerbaycan
#Ali Asadov
#Rusya

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