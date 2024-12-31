Ukrayna Savaşı'nda esir takası: 300 asker evine döndü

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 300'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğü açıklandı.

Takas kapsamında 187 asker ve 2 sivil olmak üzere 189 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın Rus esaretinden geri dönmesi hepimiz için çok iyi bir haber. Ekibimiz 189 Ukraynalıyı evlerine geri getirmeyi başardı" dedi.