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Ukrayna Savaşı'nda esir takası: 300 asker evine döndü

Ukrayna Savaşı'nda esir takası: 300 asker evine döndü

09:2131/12/2024, Salı
DHA
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Rusya-Ukrayna arasında esir takası anlaşması gerçekleşti.
Rusya-Ukrayna arasında esir takası anlaşması gerçekleşti.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 300'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğü bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında 300'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğü açıklandı.


Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti.

Takas kapsamında 187 asker ve 2 sivil olmak üzere 189 Ukraynalının serbest bırakıldığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Zelenskiy yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın Rus esaretinden geri dönmesi hepimiz için çok iyi bir haber. Ekibimiz 189 Ukraynalıyı evlerine geri getirmeyi başardı" dedi.






#Rusya-Ukrayna Savaşı
#Esir Takası
#Vladimir Putin
#Volodimir Zelenskiy

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