Suriye’deki süreci kimse baltalayamaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem Suriye’deki yeni süreç hem de Filistin’deki son durumla ilgili görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda Erdoğan dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’la telefonda görüştü.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile BAE ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin’deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

PKK MUHATAP KABUL EDİLEMEZ

Görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye’nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirten Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini vurguladı.

İSRAİL ENGELLENMELİ

DEAŞ’ın bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, İsrail’in mevcut durumu istismar ederek Suriye’deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini de ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.







