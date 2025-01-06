Geri dönüşe PYD engeli

Yıllardır gidemedikleri Halep, Hama, Humus, Şam, Dara gibi şehirlere dönmek için yola düşen Suriyeliler M5 kara yolu üzerinde PYD engeli ile karşılaşıyor.
Rejimin düşmesinin ardından Suriyeliler, vatanlarına dönmeye başladı. Yıllardır gidemedikleri Halep, Hama, Humus, Şam, Dara gibi şehirlere dönmek için yola düşen Suriyeliler M5 kara yolu üzerinde
PYD engeli ile karşılaşıyor.
YOLU DEĞİŞTİRİYORLAR
Fırat’ın doğusuna çekilen PYD’liler Halep’in kırsalında bazı köylerde halen duruyor. Şeh Maksut ve Aşrafiye Mahallesi başta olmak üzere 3 mahallede bulunan PKK’lılar keskin nişancıları vasıtasıyla M5 kara yolu üzerinde geçişlerde sivilleri hedef alıyor. Rejimin eskiden kontrol ettiği şehirlere gitmek isteyen siviller M5 kara yolunda Halep’e 4 km kala yol değiştirmek zorunda kalıyor. Bu nedenle Kafar Hamra, Anadan ve Hretan köylerinden geçerek Halep’e ulaşılabiliyor. Bu nedenle yol 20 km uzuyor. Ulaşım, 30-45 dakika uzuyor.
SİVİLLERİ KULLANIYORLAR
Mahalli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PYD’nin elinde tuttuğu köyde 200 kadar terörist barınıyor. Sivillerin yoğun olduğu Şeh Maksut Mahallesinde PYD/PKK’lılar sivilleri kullanarak köyde kalmaya devam ediyor.
Vekiller dönüşleri yerinde inceleyecek
- Milletvekilleri Gaziantep ve Kilis'e giderek Suriyelilerin ülkesine gönüllü ve güvenli dönüşlerini inceleyecek. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Nasıl ev sahipliği sürecini başarıyla ve medeniyet kodlarımıza uygun bir vakarla yürüttüysek, şimdi de güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş sürecini aynı vakarla yürüteceğiz” dedi.