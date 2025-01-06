Geri dönüşe PYD engeli

Milletvekilleri Gaziantep ve Kilis'e giderek Suriyelilerin ülkesine gönüllü ve güvenli dönüşlerini inceleyecek. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Nasıl ev sahipliği sürecini başarıyla ve medeniyet kodlarımıza uygun bir vakarla yürüttüysek, şimdi de güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş sürecini aynı vakarla yürüteceğiz” dedi.