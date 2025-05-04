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Şi Cinping Rusya'ya gidiyor

Şi Cinping Rusya'ya gidiyor

11:204/05/2025, Pazar
DHA
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Şi Cinping.
Şi Cinping.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7-10 Mayıs tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 7-10 Mayıs günlerinde Rusya'ya resmi ziyarette bulunacağı ve Şi'nin ziyaret sırasında 'Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin 80'inci Yıl Dönümü'nü anmak için Moskova'da düzenlenecek kutlama törenine katılacağı bildirildi.


  • Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Şi Cinping'in resmi Rusya ziyaretinde Putin ile yeni dönemde ikili ilişkilerin gelişimiyle kritik uluslararası ve bölgesel meseleler üzerinde stratejik görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, iki liderin varacakları önemli fikir birliğinin, iki ülke arasında karşılıklı siyasi güveni güçlendireceği, stratejik koordinasyonu zenginleştireceği ve her alanda somut iş birliğini hızlandıracağı ifade edildi.





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