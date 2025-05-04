Şi Cinping Rusya'ya gidiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Şi Cinping'in resmi Rusya ziyaretinde Putin ile yeni dönemde ikili ilişkilerin gelişimiyle kritik uluslararası ve bölgesel meseleler üzerinde stratejik görüş alışverişinde bulunacağı belirtildi.