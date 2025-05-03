ABD ziyareti sırasında fenalaşan Vucic programlarını iptal etti: Putin'e yakın isimden flaş iddia

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, resmi ziyarette bulunduğu ABD'de göğsünde şiddetli ağrı hissetmesinin ardından Başkan Donald Trump ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm programlarını iptal ederek ülkesine döndü.

Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi altına alındı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 30 Nisan'da başladığı ABD ziyaretindi rahatsızlık geçirdi. ABD'de fenalaşan ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Başkan Donald Trump ile gerçekleştirmeyi planladığı görüşme dahil olmak üzere tüm önemli programlarını iptal etmek zorunda kalan Vucic, öğle saatlerinde Belgrad'a iniş yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad'daki Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi altına alındı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

"Vucic'in sağlık durumunun stabil"

Sırbistan Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık İdaresi Başkanı Kardiyolog Dragan Dincic yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Vucic'in sağlık durumunun stabil ve memnuniyet verici olduğunu, fakat önümüzdeki birkaç gün boyunca olağan aktivitelerine dönmesinin gerçekçi bir beklenti olmayacağını söyledi. Vucic'in ABD'de bulunduğu sırada göğsünde birkaç saniye süren şiddetli bir ağrı hissettiğini ifade eden Dincic, Cumhurbaşkanının sağlığını son 10 yıldır takip ettiğini ve bu süre zarfında Vucic'in üç kez yüksek tansiyona bağlı rahatsızlıklar yaşamakla beraber hiçbirinin bu son yaşadığı kadar ciddi olmadığını belirtti.

Trump ile görüşecekti

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, kamuoyunun önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir şekilde bilgilendirileceği belirtildi.

Vucic, ABD ziyareti kapsamında New York'un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani ve ABD'deki Sırp iş insanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında Vucic, önümüzdeki günlerde Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri ve ABD Başkanı Trump ile de görüşmeyi planlıyordu.

Slovakya Başbakanı Fico da rahatsızlandı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e benzer şekilde Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Günü törenlerine katılacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun da rahatsızlanması, komplo teorilerine neden oldu. AB liderlerinden gelen uyarılara rağmen 9 Mayıs'ta Moskova'da olacağını açıklayan Slovakya Başbakanı Fico da rahatsızlanması nedeniyle 1 Mayıs İşçi bayramı kutlamalarına katılamadı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico

Rus siyaset bilimciden tehdit iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerden Rus siyaset bilimci Sergey Markov, Slovakya ve Sırbistan liderlerinin Batı ülkeleri tarafından tehdit edilmiş olabileceğini öne sürdü.

Rus siyaset bilimci Sergey Markov



