Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Sırbistan'da hükümet istifa etti

Sırbistan'da hükümet istifa etti

Semih Bozkuş
17:4019/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sırbistan'da hükümetin istifa etmesiyle birlikte ülkede erken seçim gündeme geldi.
Sırbistan'da hükümetin istifa etmesiyle birlikte ülkede erken seçim gündeme geldi.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic'in ülkede büyüyen protestoların sonucunda istifa ettiği bildirildi. Gelen istifa ile yeni hükümetin kurulması için 30 günlük süre bulunurken, aksi takdirde ülkede tekrardan parlamento seçimlerine gidilecek.

Sırbistan'da 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentinde yaşanan tren kazası sonrası başlayan protestolar hükümetin istifasıyla sonuçlandı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, ülkede büyüyen protestoların sonucunda istifa etti.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise haziran ayı başında erken seçime gidilebileceğini açıkladı.

Sırbistan'da yeni hükümetin kurulması için 30 günlük süre bulunurken aksi taktirde ülkede 8 Haziran'da yeniden parlamento seçimine gidilecek.

Protestolara neden olan kaza

Sırbistan'da 1 Kasım 2024'te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayın ardından ülkede protestolar başlamış protestocular, ülkedeki inşaat projelerinin denetiminin yetersiz olduğunu savunmuştu.



#Milos Vucevic
#Aleksandar Vucic
#İstifa

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın 4 bin lira üstünü görerek rekor tazeledi: Şu anda gram altın ne kadar? 19 Mart altın fiyatları