Sırbistan'da hükümet istifa etti

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic'in ülkede büyüyen protestoların sonucunda istifa ettiği bildirildi. Gelen istifa ile yeni hükümetin kurulması için 30 günlük süre bulunurken, aksi takdirde ülkede tekrardan parlamento seçimlerine gidilecek.
Sırbistan'da 1 Kasım 2024'te Novi Sad kentinde yaşanan tren kazası sonrası başlayan protestolar hükümetin istifasıyla sonuçlandı.
Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, ülkede büyüyen protestoların sonucunda istifa etti.
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise haziran ayı başında erken seçime gidilebileceğini açıkladı.
Sırbistan'da yeni hükümetin kurulması için 30 günlük süre bulunurken aksi taktirde ülkede 8 Haziran'da yeniden parlamento seçimine gidilecek.
Protestolara neden olan kaza
Sırbistan'da 1 Kasım 2024'te ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmişti.
Yaşanan olayın ardından ülkede protestolar başlamış protestocular, ülkedeki inşaat projelerinin denetiminin yetersiz olduğunu savunmuştu.