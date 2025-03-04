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Sırbistan Meclisinde milletvekilinin kafasına sis bombası atıldı

Sırbistan Meclisinde milletvekilinin kafasına sis bombası atıldı

15:534/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
DHA
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Sırbistan Ulusal Meclisi'nde, Başbakan Milos Vucevic'in istifası ve yükseköğretim kanununun görüşüleceği oturumda muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Sırbistan'da Meclis Başkanı Ana Brnabic'in yönettiği meclis, Başbakan Milos Vucevic'in istifası, yükseköğretim kanunu gibi konuların da bulunduğu 62 maddeyi görüşmek için toplandı.


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Sırbistan Meclisinde milletvekilinin kafasına sis bombası atıldı
Dünya
04 Mart, Salı

Gündem kabulünün ardından muhalefetteki Yeşil Sol Cephe milletvekillerinden Radomir Lazovic kürsüye yöneldi fakat parlamento güvenliğinin müdahalesiyle karşılaştı. Muhalefet ve iktidar milletvekillerinin de kürsünün olduğu bölgeye gelmesiyle arbede yaşandı. Muhalefet milletvekillerinin meşale yakması ve sis bombası atmasıyla meclis salonunu kırmızı, siyah ve beyaz dumanlar kapladı. Kavga eden milletvekillerinden bazıları yaralandı.

'Milletvekilinin kafasına sis bombası atıldı'

Meclis Başkanı Brnabic, yaşananlar sırasında kafasına sis bombası isabet eden bir milletvekilinin hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, beyin kanaması geçiren milletvekilinin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Bir milletvekilinin daha kafasına sis bombası isabet etmesi sonucunda yaralandığını aktaran Brnabic, 2 milletvekilinin ise istifasını sunduğunu kaydetti.





#Sırbistan
#Meclis
#Sis Bombası

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