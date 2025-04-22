Signal skandalı büyüyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı iddia edildi. ABD’li gazete New York Times’ın (NYT) konu ile ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in söz konusu grupta paylaştığı Husilere yönelik saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin, Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği Signal grubundaki bilgilerle büyük ölçüde örtüştüğü kaydedildi. Kaynaklar, Hegseth'in aralarında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu bu grubu, idari işler ve planlamalar için kişisel telefonundan kurduğunu öne sürdü. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bu iddiaya X üzerinden tepki gösterek "Trump düşmanı medya (NYT), Başkan Trump'ın gündemine bağlı herkesi yok etmeye yönelik takıntısını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.