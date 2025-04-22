Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Signal skandalı büyüyor

Signal skandalı büyüyor

04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı iddia edildi. ABD’li gazete New York Times’ın (NYT) konu ile ilgili bilgi sahibi dört kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in söz konusu grupta paylaştığı Husilere yönelik saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin, Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği Signal grubundaki bilgilerle büyük ölçüde örtüştüğü kaydedildi. Kaynaklar, Hegseth'in aralarında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu bu grubu, idari işler ve planlamalar için kişisel telefonundan kurduğunu öne sürdü. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bu iddiaya X üzerinden tepki gösterek "Trump düşmanı medya (NYT), Başkan Trump'ın gündemine bağlı herkesi yok etmeye yönelik takıntısını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.



#ABD
#Signal
#skandal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi ödemelerinde sona yaklaşılıyor! İlk taksit için son gün ne zaman?