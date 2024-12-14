Sıkıyönetim ilan etmişti: Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için karar verildi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınması talebiyle muhalefet tarafından sunulan azil önergesi, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada kabul edildi.

Güney Kore parlamentosunda Devlet Başkanı Yoon’un görevden alınması için 2. kez oylama yapıldı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.