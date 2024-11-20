Silahların ardından kesenin ağzını açtılar: ABD'den Ukrayna'ya ek askeri yardım

ABD, Ukrayna'ya içerisinde nükleer ekipmanların da bulunduğu 275 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak.
Rusya'ya karşı kendi ürettiği silahların kullanım yasağını kaldıran ABD bir kez daha Ukrayna'ya kesenin ağzını açtı. Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak. Söz konusu yardımla Ukrayna'ya roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları dahil olmak üzere en acil ihtiyaçları karşılamak için ek yetenekler sağlanacağı belirtildi.
ABD yönetimi, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 275 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapacağını duyurdu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
basın sözcülüğü, söz konusu yardım hakkında yazılı açıklama yaptı.
Nükleer ekipmanlar dikkat çekti
Açıklamada,
Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA)
paketinden Ukrayna'ya değeri yaklaşık 275 milyon dolar olan roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları dahil olmak üzere en acil ihtiyaçları karşılamak için ek yetenekler sağlanacağı belirtildi.
Yardım kalemlerinde 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri,
ve
gibi askeri malzemelerin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
nükleer koruyucu ekipmanlar
ın yer alması da dikkati çekti.
Biden tarafından sağlanan 70'inci paket
Açıklamada, bu yardım paketinin ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterlerinden
yönetimi tarafından sağlanan 70'inci
olduğu bilgisi paylaşılarak, ABD'nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceği kaydedildi.
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