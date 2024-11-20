Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Silahların ardından kesenin ağzını açtılar: ABD'den Ukrayna'ya ek askeri yardım

Silahların ardından kesenin ağzını açtılar: ABD'den Ukrayna'ya ek askeri yardım

19:5720/11/2024, Çarşamba
AA
Sonraki haber
ABD, Ukrayna'ya içerisinde nükleer ekipmanların da bulunduğu 275 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak.
ABD, Ukrayna'ya içerisinde nükleer ekipmanların da bulunduğu 275 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak.

Rusya'ya karşı kendi ürettiği silahların kullanım yasağını kaldıran ABD bir kez daha Ukrayna'ya kesenin ağzını açtı. Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD, Ukrayna'ya 275 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak. Söz konusu yardımla Ukrayna'ya roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları dahil olmak üzere en acil ihtiyaçları karşılamak için ek yetenekler sağlanacağı belirtildi.

ABD yönetimi, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 275 milyon dolar değerinde ek askeri yardım yapacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)
basın sözcülüğü, söz konusu yardım hakkında yazılı açıklama yaptı.

Nükleer ekipmanlar dikkat çekti

Açıklamada,
Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA)
paketinden Ukrayna'ya değeri yaklaşık 275 milyon dolar olan roket sistemleri, topçu mühimmatı ve tanksavar silahları dahil olmak üzere en acil ihtiyaçları karşılamak için ek yetenekler sağlanacağı belirtildi.
Yardım kalemlerinde 155 mm ve 105 mm topçu mühimmatı, havan mermileri, insansız hava sistemleri,
TOW füzeleri
ve
tanksavar
gibi askeri malzemelerin yanı sıra kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
nükleer koruyucu ekipmanlar
ın yer alması da dikkati çekti.

Biden tarafından sağlanan 70'inci paket

Açıklamada, bu yardım paketinin ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterlerinden
ABD Başkanı Joe Biden
yönetimi tarafından sağlanan 70'inci
ekipman dilimi
olduğu bilgisi paylaşılarak, ABD'nin Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceği kaydedildi.


#Pentagon
#Ukrayna
#Askeri Yardım
#TOW füzeleri
#Tanksavar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İ harfiyle başlayan eşya isimleri