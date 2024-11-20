2 yılı aşkındır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna’nın ABD yapımı ATACMS uzun menzilli füzeleriyle Rus topraklarını hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, Bryansk bölgesinde yer alan ve sınıra yaklaşık 115 kilometre mesafede bulunan bir askeri tesisin vurulmak istendiği, ancak hava sahasına giren 6 füzeden 5’inin düşürüldüğü belirtildi. Bu saldırı, Ukrayna'nın ATACMS füzelerini ilk kez kullanmasıyla dikkat çekerken, Rusya daha önce Batı destekli bu tür saldırıların küresel bir savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulunmuştu.
Saldırıya Kremlin'in tepkisi çok sert oldu. Rusya, Ukrayna'nın Salı günü sınır bölgesinden ABD yapımı füzeler fırlatmasının ardından, nükleer karşılık verme tehdidinde bulundu.
Öte yandan Rusya, nükleer doktrinini yeniden düzenleyerek ABD ve Ukrayna'ya yönelik sert bir mesaj verdi. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla güncellenen doktrinde, Rusya’nın savunma stratejisinde önemli değişiklikler yer aldı. Yeni düzenlemeye göre, nükleer bir güç tarafından desteklenen herhangi bir ülkenin Rus topraklarına konvansiyonel saldırısı, nükleer karşılık için gerekçe sayılacak.
Belgede ayrıca, bir askeri ittifak üyesi ülkenin Rusya’ya yönelik saldırısının, tüm koalisyonun saldırısı olarak değerlendirileceği açıkça ifade edildi. Doktrin, düşmanların füze savunma sistemleri, balistik ve hipersonik füzeler, insansız hava araçları gibi ileri teknolojik silahlar kullanmasını da nükleer misilleme nedeni olarak görüyor.
Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya anti-personel kara mayınlarının gönderilmesine onay verdi.
Anti-personel kara mayınları, doğrudan insan hedeflerine yönelik tasarlanmış olup, tanklara karşı kullanılan mayınlardan farklı bir işlev görüyor. Yetkilinin açıklamasına göre, bu mayınlar kalıcı değil, belirli bir süre etkin olacak şekilde kullanılacak. Ayrıca Ukrayna, yoğun yerleşim alanlarında bu silahların kullanılmayacağına dair taahhüt verdi.
Biden’ın bu kararı, ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli füzeler sağlama ve bu füzelerin Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına izin verme kararından kısa bir süre sonra alındı.