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Rusya Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

Rusya Donetsk'te bir yerleşim birimini daha ele geçirdi

14:4420/11/2024, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya, Donetsk bölgesindeki İlyinka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Ayrıca 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji unsurlarına yönelik saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.


Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada,
"Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İlyinka yerleşim birimini kurtardı"
ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, enerji unsurlarına yönelik saldırılar düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 648 uçak, 283 helikopter, 36 bin 400 insansız hava aracı, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 397 tank ve zırhlı araç, 1490 çok namlulu roketatar, 18 bin 248 obüs ve havan topu ile 28 bin 541 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, dün ordunun Donetsk'teki Novoselidovka yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurmuştu.



#Donetsk
#Rusya
#Ukrayna

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