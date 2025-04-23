Şili Devlet Başkanı Boric, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Lula da Silva, mevkidaşı Boric'i başkent Brezilya'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'nun girişinde karşıladı.

Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'ne göre, görüşmede iki lider, ticaret savaşları, ikili ilişkiler ve Brezilya ile Şili'yi birbirine bağlaması hedeflenen 2 bin 400 kilometrelik "İki Okyanus Koridoru" olarak bilinen kara yolu projesini ele aldı.

İki lider, demokratik rejimler açısından tehdit olarak gördükleri aşırı sağın yükselişine karşı işbirliğini güçlendirme konusunda da görüş birliğine vardı.





LULA DA SİLVA'DAN BORİC'E BRICS DAVETİ





Gazetecilere açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Boric'i BRICS Zirvesi'ne davet ettiğini belirterek, "Biz soğuk savaş istemiyoruz. ABD ya da Çin arasında seçim yapmak zorunda kalmak istemiyoruz. Her ikisiyle de ticaret yapmak istiyoruz." dedi.





Latin Amerika'nın kalkınması için bölgesel entegrasyonun önemine dikkat çeken Lula da Silva, serbest ticaretin Güney Amerika'daki entegrasyon politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.





Şili Devlet Başkanı Boric ise ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarının küresel ekonomik çalkantılara neden olduğunu belirterek, "Böylesi belirsiz zamanlarda kimse kendisini kurtaramaz." ifadesini kullandı.





Demokrasi, çok taraflılık ve serbest ticaretin savunulması konusunda Lula da Silva ile hemfikir olduğunu dile getiren Boric, bu değerleri korumak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.































































