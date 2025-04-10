Ticaret Bakanı Bolat Türkiye-Şili İş Forumu'nda konuştu: Türk dizileri dünya çapında tanınıyor

Türkiye-Şili İş Forumu Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla DEİK merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Ömer Bolat ve Alberto van Klaveren arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Şili ve Türkiye arasındaki güçlü ekonomik ve ticari ilişkileri ön plana çıkardığını belirterek, iki ülkenin coğrafi olarak uzak görünse de veriler ve gerçeklere bakıldığında oldukça yakın dost ülkeler olduğunu ifade etti.

Şili'nin 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tanıyan ilk Latin Amerika ülkesi olduğunu anımsatan Bolat, "Gelecek yıl, bu diplomatik ilişkinin 100'üncü yılını kutlayacağız. Aynı zamanda Şili, Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ilk Latin Amerika ülkesidir." dedi.

Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'na sahip olduğunu hatırlatarak, 23 serbest ticaret anlaşmamız içinde Şili, Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı benzersiz bir Latin Amerika ülkesi konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

İkili ticaret ve yatırım ilişkilerine bakıldığında Şili'nin Türkiye'nin Latin Amerika'daki dördüncü büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Bolat, "2021 yılında dış ticaret hacmimiz 1 milyar doları aşmıştır. Şu anda dış ticaretimizde umut vadeden alanlardan biri de savunma sanayiindeki yakın iş birliğimizdir. Türk savunma sanayi şirketleri Şili'de tedarik ve ortak üretim konularında bazı sözleşmeler imzalamış durumdadır." dedi.

"THY'nin Santiago uçuşları iş ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayacak"

Bakan Bolat, Türkiye'de son 22 yılda milli gelirin yaklaşık beş buçuk kat arttığına işaret ederek, 22 yıl önce 230 milyar dolar olan milli gelirin, geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolara ulaştığını anımsattı.

Mal ve hizmet ihracatının ise 22 yıl önce 50 milyar dolarken, geçen yıl 377 milyar dolara çıkarak yedi buçuk kat arttığını dile getiren Bolat, "Yani her yıl mal ve hizmet ihracatımızı artırıyoruz. Hizmet ihracatımız arasında özellikle Türk televizyon dizilerinden bahsetmek isterim. Bugün dünyada günlük 1 milyar kişiye ulaşan izleyici kitlesiyle Türk dizileri dünya çapında tanınıyor. Şilili izleyicilere özellikle teşekkür ediyorum. Bu yumuşak güç, iki ulus arasındaki dostluğu ve yakınlığı pekiştiriyor. Bu da ikili mal ve hizmet ticaretini artıracaktır." açıklamasını yaptı.

Bolat, geçen aralık ayında Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Santiago arasında haftada dört gün günlük uçuşlara başladığını hatırlatarak, "Bu da iş ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye olarak her zaman dış ticaretten, uluslararası ticaretten yana olduk"

Uluslararası ticaretin oldukça zor dönemlerden geçtiği, ülkeler arasında korumacılığın arttığı bir dönemden geçildiğinin aktaran Bakan Bolat, Türkiye olarak her zaman dış ticaretten, uluslararası ticaretten yana olduklarını söyledi.

Bolat, "Avrupa Birliği ile gümrük birliğimiz var, 23 serbest ticaret anlaşmamız bulunuyor. Şili'nin de dış ticarete, serbest, uluslararası ticarete açık olduğunu görüyoruz. Bu nedenle sakin ve dikkatli olmalı, dünya genelinde serbest ticareti korumaya devam etmeliyiz. Çünkü bu, ülkelerimizin gayrisafi milli hasılasına önemli katkılar sağlayarak yatırımları, üretimi, vergileri ve döviz kazançlarını artırmaktadır. Umarım bugünkü toplantı, iki dost ülkenin iş dünyası temsilcilerinin yeni fırsatlar keşfetmesine ve ikili ticaretin artırılmasına katkı sağlar. Ülkelerimiz arasındaki ticareti artırmak en büyük görevimizdir." diye konuştu.

Teknik iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şili ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, Şili'yi hem Başbakan olarak hem de Cumhurbaşkanı olarak iki kez ziyaret ettiğini söyledi.

Teknik iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalayacaklarını vurgulayan Bolat, "Umuyorum ki bu da ikili ticaretimizin daha da artmasına katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.











