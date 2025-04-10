Ticaret Bakanı Bolat Türkiye-Şili İş Forumu'nda konuştu: Türk dizileri dünya çapında tanınıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şili'nin Türkiye'nin Latin Amerika'daki dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu belirterek, "2021 yılında dış ticaret hacmimiz 1 milyar doları aşmıştır. Şili ile şu anda dış ticaretimizde umut vadeden alanlardan biri de savunma sanayiindeki yakın iş birliğimizdir. Türk savunma sanayi şirketleri Şili'de tedarik ve ortak üretim konularında bazı sözleşmeler imzalamış durumdadır" dedi. Bakan Bolat "Bugün dünyada günlük 1 milyar kişiye ulaşan izleyici kitlesiyle Türk dizileri dünya çapında tanınıyor. Şilili izleyicilere özellikle teşekkür ediyorum. Bu yumuşak güç, iki ulus arasındaki dostluğu ve yakınlığı pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.
Türkiye-Şili İş Forumu Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla DEİK merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Ömer Bolat ve Alberto van Klaveren arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Bolat, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin Şili ve Türkiye arasındaki güçlü ekonomik ve ticari ilişkileri ön plana çıkardığını belirterek, iki ülkenin coğrafi olarak uzak görünse de veriler ve gerçeklere bakıldığında oldukça yakın dost ülkeler olduğunu ifade etti.
Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'na sahip olduğunu hatırlatarak, 23 serbest ticaret anlaşmamız içinde Şili, Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı benzersiz bir Latin Amerika ülkesi konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.
İkili ticaret ve yatırım ilişkilerine bakıldığında Şili'nin Türkiye'nin Latin Amerika'daki dördüncü büyük ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Bolat, "2021 yılında dış ticaret hacmimiz 1 milyar doları aşmıştır. Şu anda dış ticaretimizde umut vadeden alanlardan biri de savunma sanayiindeki yakın iş birliğimizdir. Türk savunma sanayi şirketleri Şili'de tedarik ve ortak üretim konularında bazı sözleşmeler imzalamış durumdadır." dedi.
"THY'nin Santiago uçuşları iş ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayacak"
Bakan Bolat, Türkiye'de son 22 yılda milli gelirin yaklaşık beş buçuk kat arttığına işaret ederek, 22 yıl önce 230 milyar dolar olan milli gelirin, geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolara ulaştığını anımsattı.
Bolat, geçen aralık ayında Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Santiago arasında haftada dört gün günlük uçuşlara başladığını hatırlatarak, "Bu da iş ilişkilerinin daha üst seviyelere çıkmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye olarak her zaman dış ticaretten, uluslararası ticaretten yana olduk"
Uluslararası ticaretin oldukça zor dönemlerden geçtiği, ülkeler arasında korumacılığın arttığı bir dönemden geçildiğinin aktaran Bakan Bolat, Türkiye olarak her zaman dış ticaretten, uluslararası ticaretten yana olduklarını söyledi.
Teknik iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandı
Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şili ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini, Şili'yi hem Başbakan olarak hem de Cumhurbaşkanı olarak iki kez ziyaret ettiğini söyledi.
Teknik iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalayacaklarını vurgulayan Bolat, "Umuyorum ki bu da ikili ticaretimizin daha da artmasına katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.