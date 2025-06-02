Şili Devlet Başkanı Boric: İsrail'den gelen ürünler yasaklanmalı

"Bu ilkeler, İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve etnik temizliğe karşı yüksek sesle itiraz etmeme neden oldu. Bu sebeple İsrail'deki büyükelçimizi istişare için çağırdım, askeri ataşelerimizin bu ülkeden çekilmesi talimatını verdim, İsrail'in geleneksel Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı'na (FİDAE) katılımını askıya aldık."