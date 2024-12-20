Şimdi hesap zamanı: Katliamlarıyla bilinen Mahir Esed’in bin 905 askeri Suriye'ye iade edildi

Suriye'de rejimin çöküşü sırasında Irak'a kaçan, diktatör Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in yönetimindeki 4. Tümen'de görev yapan 1905 asker, Irak makamlarınca Suriye'deki yönetime teslim edildi. Askerler, Deyr Zor iline bağlı Irak - Suriye sınır kapısında otobüslere bindirildi.
61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Beşşar Esed'e bağlı askerler çatışma bölgesinden kaçarak Irak'a sığınmıştı.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, konuya dair açıklama yaparak, Irak’a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını belirtmişti.
Irak Güvenlik Medya Ağı, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Esed rejimine bağlı 1905 askerin Suriye makamlarının çıkardığı aftan yararlanmaları üzerine El-Kaim Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına teslim edildiğini bildirdi.
El konulan silahlar yeni Suriye hükümetine verilecek
Askerlerin gitmeden önce ailelerine geri dönmeleri hususunda kendilerinden yazılı taahhütnamenin alındığına dikkat çekilen açıklamada, Irak Savunma Bakanlığı'nın elindeki silahların da kurulacak yeni Suriye hükümetine teslim edileceği ifade edildi.
Hepsi Mahir Esed'in komutasındaydı
Irak’a kaçan askerler, katliamlarıyla bilinen devrik rejimin ikinci adamı Mahir Esed’in komuta ettiği 4. Tümen’de görevliydi.
Rejim askerleri, 7 Aralık'ta El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a kaçmıştı.