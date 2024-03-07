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Dünya

Sinagoglarda toprak pazarlıyorlar

ABD ve Kanada’daki bazı sinagoglarda, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinlilere ait gayrimenkullerin satışının yapıldığı ortaya çıktı. New Jersey’de Ahavath Torah Sinagogu önünde toplanan göstericiler skandala tepki gösterdi.

04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:02 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşı 5 aydır devam ederken, ABD ve Kanada'daki bazı sinagoglarda, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satıldığı ortaya çıktı. Texas merkezli Keller Williams adlı emlak şirketi tarafından organize edilen bu toplantılardan biri New Jersey’nin Englewood kasabasında protesto edildi. Englewood’daki Ahavath Torah Sinagogu önünde toplanan, aralarında barış yanlısı Yahudilerin de bulunduğu onlarca gösterici, ellerinde Filistin bayrakları ile yasa dışı yerleşim alanlarından ABD'li siyonist Yahudilere gayrimenkul satılmasına tepki gösterdi.

HOLOKOSTTA YAPILANLARIN AYNISI

Polisin etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı sinagogun karşı kaldırımında toplanan göstericiler, yağmurun altında saatlerce “Filistin’e özgürlük”, “İsrail işgaline son”, “Yasa dışı yerleşimler bitmeli” sloganları attı. Göstericilerden Leila Hazou, sinagog içindeki satış toplantısı için, “Bir yerin, kendisine ait olmayan ve yasa dışı olarak yerleşime konu olan arazileri ve mülkleri satabilmesi benim için iğrenç bir durum. Pek çok açıdan yasa dışı ve ahlaka aykırı. Bu, bu ülkede ve hiçbir yerde yaşanmamalı. Bu yüzden, buna karşı çıkmak için burada olmamız gerekiyordu” dedi. Diğer bir gösterici Kasia Lojewska, “Hâlâ Filistin halkına ait olan bir araziyi satın alıyorlar. Yasa dışı bir şekilde onu ele geçirip çalıyorlar. Ben Polonya'dan gelen biriyim, Holokost bununla ilgiliydi. Ve şimdi bunu başkalarına yapıyorlar ki bu tamamen haksızlık” diye konuştu.



#Gazze
#Filistin
#ABD
#Kanada
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