Sinagoglarda toprak pazarlıyorlar

Polisin etrafında geniş güvenlik önlemi aldığı sinagogun karşı kaldırımında toplanan göstericiler, yağmurun altında saatlerce “Filistin’e özgürlük”, “İsrail işgaline son”, “Yasa dışı yerleşimler bitmeli” sloganları attı. Göstericilerden Leila Hazou, sinagog içindeki satış toplantısı için, “Bir yerin, kendisine ait olmayan ve yasa dışı olarak yerleşime konu olan arazileri ve mülkleri satabilmesi benim için iğrenç bir durum. Pek çok açıdan yasa dışı ve ahlaka aykırı. Bu, bu ülkede ve hiçbir yerde yaşanmamalı. Bu yüzden, buna karşı çıkmak için burada olmamız gerekiyordu” dedi. Diğer bir gösterici Kasia Lojewska, “Hâlâ Filistin halkına ait olan bir araziyi satın alıyorlar. Yasa dışı bir şekilde onu ele geçirip çalıyorlar. Ben Polonya'dan gelen biriyim, Holokost bununla ilgiliydi. Ve şimdi bunu başkalarına yapıyorlar ki bu tamamen haksızlık” diye konuştu.