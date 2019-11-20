Dünya Sınırda 200 Fransız var
AVRUPA

Sınırda 200 Fransız var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiğini, Avrupa devletlerinin artık ABD’ye güvenemeyeceğini söylemesine rağmen Fransa ordusu, Suriye’de ancak ABD’nin üs ve imkanlarıyla görev yapabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız askeri
Fransız askeri

Fransız askerleri Suriye’de ABD himayesinde varlık gösteriyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Fransızlar, halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada mevcut. Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla PKK korumasında sağlayabiliyor. Fransa’nın, terör örgütü PKK’nın işgalindeki bölgelerde 200 civarında askeri bulunuyor. Fransız askerleri, ‘özel kuvvetler’ ile ‘koalisyon güçleri içinde görev alan askerler’ olarak iki tür birlikten oluşuyor. Fransızların bulunduğu noktalar tam olarak şöyle: Haseke ilinin güneyindeki Cibse konutları, Rakka il merkezinin kuzeyindeki ‘Şeker Fabrikası’ üssü, Deyrizor ilinde ‘Ömer’ petrol sahasıyla ‘Tenek’ petrol ve gaz sahası. Suriye’de ABD’nin ise resmi beyanlara göre 600 civarında askeri bulunuyor ancak gerçek rakamın daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

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