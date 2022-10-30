Sınırda göçmenlere Yunan zulmü: İnsanlıktan çıktılar

Düzensiz göç dünyayı etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'da Batı'nın başlattığı ve devam eden çatışmalar, Afrika'da derinleşen yoksulluk nedeniyle milyonlarca insan yıllardır yollarda.

Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidarı ele geçirmesiyle artış gösteren düzensiz göçte en yoğun güzergah ise Türkiye ve Yunanistan sınırından geçiyor.

Akdeniz'de boğulmaktan kurtulan binlerce göçmen, Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamalarında adeta boğulmaktan beter oluyor.

Yunan'ın insanlık dışı uygulamaları sürüyor

Denizde yakaladıklarının botlarını patlatarak ölüme terk edenler, karada yakaladıklarına da onur kırıcı şekilde muamele ediyor.

Yakaladıkları tüm göçmenleri anadan üryan soyan Yunan askerleri, göçmenlerin tüm eşyalarına, paralarına ve evraklarına el koyuyor.

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Düzensiz göç dünyayı etkilemeye devam ediyor.

Orta Doğu'da Batı'nın başlattığı ve devam eden çatışmalar, Afrika'da derinleşen yoksulluk nedeniyle milyonlarca insan yıllardır yollarda.

Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidarı ele geçirmesiyle artış gösteren düzensiz göçte en yoğun güzergah ise Türkiye ve Yunanistan sınırından geçiyor.

Akdeniz'de boğulmaktan kurtulan binlerce göçmen, Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamalarında adeta boğulmaktan beter oluyor.

Onur kırıcı muamele

Denizde yakaladıklarının botlarını patlatarak ölüme terk edenler, karada yakaladıklarına da onur kırıcı şekilde muamele ediyor.

Yakaladıkları tüm göçmenleri anadan üryan soyan Yunan askerleri, göçmenlerin tüm eşyalarına, paralarına ve evraklarına el koyuyor.

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GÜNDEM Yunanistan'ın geri ittiği 25 göçmen Türkiye tarafından kurtarıldı