Ankara’da binlerce kişi LGBT dayatmasına dur demek için yürüdü

Ankara'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Hacı Bayram Veli Camisi'nin önünde toplanan ve "Ailen Saldırı Altında", "Cinsiyetsiz Toplum Projesine Dur De", "Sapkınlık Normalleştirilemez", "Çocuklarını Küresel Çetelerden Koru" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, Ulus Atatürk Heykeli'ne kadar yürüdü.

Burada konuşan ASTP Başkanı Mustafa Kır, LGBT'nin aile yapısını yıktığını, çocuk ve gençleri milli, manevi ve ahlaki değerlerden uzaklaştırdığını söyledi.

Ankara Sivil Toplum Platformu Başkanı Mustafa Kır

Bu konuda halkı ve aileleri uyarmak, devlet ve hükümet yetkililerini tedbir almaya davet etmek için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirten Kır, "Amacımız, birilerini ötekileştirmek, nefret söylemi geliştirmek, birilerinin yaşam tarzına müdahale etmek değildir. Amacımız bu sapık ve sapkınlık girdabına kapılan kardeşlerimizin elinden tutmak, onları normal hayata döndürmek, onlara devlet, millet ve sivil toplum elini uzatmaktır." dedi.

REKLAM

Etkinliğin tertip heyeti üyesi Bekir Engül de küresel çetelerin, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan sapkınlık dayatmalarına karşı durduklarını vurguladı.

Film, dizi, reklam, kitap, bilgisayar oyunları ve çizgi filmlerde bile sapkın ideolojilere yer verildiğine işaret eden Engül, "Sapkınlıklar ağır ağır, adım adım ve çok uzun vadeli bir plan dahilinde normalleştiriliyor." diye konuştu.

OYNAT 00:27 Ankara Sivil Toplum Platformunca "Aile Yürüyüşü" yapıldı Ankara Sivil Toplum Platformu (ASTP) tarafından 'aile yapısının korunması ve sapkınlıklarla mücadelenin önemine dikkat çekmek' amacıyla 'Aile Yürüyüşü' düzenlendi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Hacı Bayram Veli Camisi'nin önünde toplanan ve 'Ailen Saldırı Altında', 'Cinsiyetsiz Toplum Projesine Dur De', 'Sapkınlık Normalleştirilemez', 'Çocuklarını Küresel Çetelerden Koru' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, Ulus Atatürk Heykeli'ne kadar yürüdü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:31 Gazeteci Ersin Çelik: LGBT konusunda bütün toplumları diz çökerttiler ve gözlerini Türkiye'ye diktiler LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı Fatih Saraçhane Parkı'ndan başlayacak olan 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne on binlerce vatandaş katıldı.



Kalabalığa hitap eden Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, 'Bakın siz buraya gelmeyin diye dünden beri

tuşlarına basılmış bir şekilde ortalığı ayağa kaldırdılar. Buraya gelerek büyük bir adım attınız. Bundan sonra atılacak devasa adımların ilki buydu. Bugün bu yürüyüş bütün ülkeye dalga dalga yayılacak. Bütün toplumları diz çökerttiler ve

gözlerini Türkiye'ye diktiler.' sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 9 Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Önder Kutlu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanların büyük bir mesaj verdiğini söyledi.

Aileye sahip çıkmak için Konya'da çok sayıda kişinin yürüyüşe katıldığını aktaran Kutlu, \"Kimler toplum üzerine hesap yapıyorsa o hesaplarını gözden geçirmek zorunda kaldılar. Uzun soluklu bir yürüyüşün ilk adımını attık. Bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek.\" dedi.

Kutlu, küresel güçlerin orkestra şefliğinde, yerli işbirlikçilerin destekleriyle yürütülen sürecin herkesi rahatsız ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

\"Bugüne kadar sesimiz düşük tonda çıkmış olsa da bu, yapılanların farkında olmadığımız anlamına gelmiyor. Kimlerin neleri pişirip bize servis etmekte olduğunu biliyoruz. Ancak bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı bir biçimde mesafe alabileceklerini tahmin etmek zordu. Maalesef pandemi ile hızlanan dijitalleşme, işlerini kolaylaştırdı. Bugün bizler kendimizi savunmak, nefret söylemi içinde olmadığımızı ifade etmek zorunda bırakılıyoruz. Oysa fıtrata Cenab-ı Allah'ın bizlere uygun gördüğü role, görüntüye aykırı davrananlar başkaları. Yani savunma yapması gerekenler, savcı pozisyonunda, bizler ise sanık pozisyonundayız. Yavuz hırsız misali bizi savunma pozisyonuna iterek ötekileştirmek istiyorlar. Onların çizdiği sınırlara sıkışıp kalmayacağız.\"

LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü bu kez Konya'da düzenlendi: Ailelerden yoğun katılım Konya'da sivil toplum kuruluşları organizasyonunda "LGBT Dayatmasına Karşı Büyük Aile Yürüyüşü" yapıldı. Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan ve "Aileme Dokunma", "LGBT Zorbalığına Hayır", "Gökkuşağımı Kirletme", "Ailemiz Son Sığınağımız", "Küreselci Dayatmaya Hayır", "Fıtratımız Kimliğimizdir" dövizleri taşıyan kalabalık, Alaaddin Bulvarı'ndan Kayalıpark'a yürüdü. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder