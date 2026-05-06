Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Sınırları aşan güç 'Yıldırımhan' dünya basınında geniş yankı uyandırdı: 'Türkiye'nin balistik füze canavarı ortaya çıktı'

Sınırları aşan güç 'Yıldırımhan' dünya basınında geniş yankı uyandırdı: 'Türkiye'nin balistik füze canavarı ortaya çıktı'

Pınar Görgü
Pınar Görgü
12:096/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dünya manşetlerine 'Yıldırımhan' etkisi: Türkiye’nin son dönemde hız kazanan savunma sanayii yatırımlarıyla birlikte bölgesel güç dengelerinde daha belirleyici bir rol üstlenmeyi hedeflediği vurgulandı.
Dünya manşetlerine 'Yıldırımhan' etkisi: Türkiye’nin son dönemde hız kazanan savunma sanayii yatırımlarıyla birlikte bölgesel güç dengelerinde daha belirleyici bir rol üstlenmeyi hedeflediği vurgulandı.

Türkiye’nin SAHA Expo 2026’da tanıttığı kıtalararası hipersonik balistik füze Yıldırımhan, Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada uluslararası basının gündemine taşındı. 6 bin kilometre menzile sahip Yıldırımhan, özellikle Doğu Akdeniz’deki Yunan-İsrail hattına yönelik “açık stratejik mesaj” olarak yorumlandı. Dünya basınında yer alan analizlerde, Türkiye’nin bu hamleyle yalnızca savunma kapasitesini artırmadığı, aynı zamanda küresel ölçekte yeni bir caydırıcılık denklemi oluşturduğu belirtildi.

SAHA EXPO 2026 kapsamında İstanbul’da tanıtılan yerli üretim “Yıldırımhan” balistik füzesi, ilk kez kamuoyunda tanıtıldı.

6 bin kilometrelik menziliyle dikkat çeken sistem, Türkiye’yi uzun menzilli füze teknolojilerinde dünyada daha da görünür bir konuma taşıdı.

Tanıtımın ardından uluslararası basında da geniş yer bulan “Yıldırımhan”, özellikle teknik kapasitesi ve olası caydırıcılık etkisiyle öne çıktı.
İsrail, Avrupa ve Körfez merkezli yayınlarda yer alan analizlerde, Türkiye’nin son yıllarda hız kazanan savunma sanayii yatırımlarının bu tür projelerle somutlaştığı vurgulandı.

'Balistik füze canavarı'

SAHA Expo 2026'daki yeniliklere dikkat çeken İsrail merkezli Maariv gazetesi,
“Erdoğan dünyayı alarma geçiren balistik canavarı ortaya çıkarıyor”
başlıklı haberinde, Yıldırımhan'ın stratejik caydırıcılık yeteneğinde önemli bir ilerlemeyi işaret ettiğine vurgu yapıldı.
Haberde ayrıca, Türkiye'nin sadece
“İHA süper gücü”
olmanın ötesinde,
“Kıtalararası füze geliştirmekle yabancı silah üreticilerine bağımlılığından tamamen kurtularak kendi caydırıcılık gücünü kurma arzusunu gösteriyor”
ifadeleri yer aldı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli haber sitesi The National'da yer alan haberde ise,
“NATO üyesi ülke, önemli bir askeri tedarikçi olarak itibar kazanıyor. Yıldırım füzesinin menzili 6.000 km olup, bu da Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın büyük bir kısmını ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına gelir”
ifadelerine yer verildi.
İspanyol havacılık ve savunma sanayi alanında yayın yapan Aviacionline,
"Türkiye, ilk kıtalararası balistik füzesi (ICBM) Yıldırım'ı tanıttı"
başlığı ile aktardı.

"Türkiye’den güç gösterisi”

Yunanistan merkezli Newsbomb,
“Kıtalararası balistik füzeyle Türkiye’den güç gösterisi”
başlığıyla manşete taşıdı. Haberde, yeni nesil füze sisteminin yalnızca bir savunma teknolojisi olmadığı, aynı zamanda Doğu Akdeniz’de süregelen jeopolitik gerilime yönelik dikkat çekici bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edildi.

"Avrupa'nın büyük bir bölümünü hedef alabiliyor"

Yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilen “Yıldırımhan”ın Avrupa’nın önemli bir kısmına ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Değerlendirmede ayrıca, Türkiye’nin son dönemde hız kazanan savunma sanayii yatırımlarıyla birlikte bölgesel güç dengelerinde daha belirleyici bir rol üstlenmeyi hedeflediği yorumu yapıldı.

"NATO güç dengelerini yeniden şekillendiriyor"

Malezya merkezli Defence Security Asia, Türkiye’nin SAHA EXPO 2026’da tanıttığı “Yıldırımhan” balistik füzesini
"Avrupa ve Orta Doğu Boyunca NATO Güç Dengelerini Yeniden Şekillendiriyor"
başlığıyla haberleştirdi.

Haberde, 6 bin kilometreye kadar menzile sahip olduğu belirtilen sistemin, Mach 25 seviyesine ulaşabilen hız kapasitesi ve yaklaşık 3 bin kilogramlık faydalı yük taşıma özelliğiyle dikkat çektiği ifade edildi.

Değerlendirmede, bu özelliklerin Avrupa, Orta Doğu ve Batı Avrasya hattında caydırıcılık dengeleri üzerinde etkili olabileceği ve bölgesel stratejik hesaplamalarda yeni bir faktör oluşturabileceği yorumu yapıldı.

Yıldırımhan Füzesi teknik özellikleri neler?

  • 6.000 kilometre menzil, mach 25 Hız
  • Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Yıldırımhan, küresel ölçekte dengeleri değiştirebilecek teknik altyapıya sahip.
  • Füzenin öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:
  • Menzil:
    6.000 kilometre
  • Hız:
    Mach 9 / Mach 25
  • Yakıt Tipi:
    Sıvı Nitrojen Tetroksit (
  • Motor Sistemi:
    4 Adet devasa roket itki motoru (nozul)


#yıldırımhan
#savunma sanayi
#Yıldırımhan kıtalararası balistik füze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullarda karne günü ve yaz tatili başlangıç tarihi 2026!