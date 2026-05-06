Sınırları aşan güç 'Yıldırımhan' dünya basınında geniş yankı uyandırdı: 'Türkiye'nin balistik füze canavarı ortaya çıktı'

Türkiye’nin SAHA Expo 2026’da tanıttığı kıtalararası hipersonik balistik füze Yıldırımhan, Avrupa’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada uluslararası basının gündemine taşındı. 6 bin kilometre menzile sahip Yıldırımhan, özellikle Doğu Akdeniz’deki Yunan-İsrail hattına yönelik “açık stratejik mesaj” olarak yorumlandı. Dünya basınında yer alan analizlerde, Türkiye’nin bu hamleyle yalnızca savunma kapasitesini artırmadığı, aynı zamanda küresel ölçekte yeni bir caydırıcılık denklemi oluşturduğu belirtildi.
SAHA EXPO 2026 kapsamında İstanbul’da tanıtılan yerli üretim “Yıldırımhan” balistik füzesi, ilk kez kamuoyunda tanıtıldı.
6 bin kilometrelik menziliyle dikkat çeken sistem, Türkiye’yi uzun menzilli füze teknolojilerinde dünyada daha da görünür bir konuma taşıdı.
'Balistik füze canavarı'
"Türkiye’den güç gösterisi”
"Avrupa'nın büyük bir bölümünü hedef alabiliyor"
Yaklaşık 6 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilen “Yıldırımhan”ın Avrupa’nın önemli bir kısmına ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.
Değerlendirmede ayrıca, Türkiye’nin son dönemde hız kazanan savunma sanayii yatırımlarıyla birlikte bölgesel güç dengelerinde daha belirleyici bir rol üstlenmeyi hedeflediği yorumu yapıldı.
"NATO güç dengelerini yeniden şekillendiriyor"
Haberde, 6 bin kilometreye kadar menzile sahip olduğu belirtilen sistemin, Mach 25 seviyesine ulaşabilen hız kapasitesi ve yaklaşık 3 bin kilogramlık faydalı yük taşıma özelliğiyle dikkat çektiği ifade edildi.
Değerlendirmede, bu özelliklerin Avrupa, Orta Doğu ve Batı Avrasya hattında caydırıcılık dengeleri üzerinde etkili olabileceği ve bölgesel stratejik hesaplamalarda yeni bir faktör oluşturabileceği yorumu yapıldı.
Yıldırımhan Füzesi teknik özellikleri neler?
- 6.000 kilometre menzil, mach 25 Hız
- Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Yıldırımhan, küresel ölçekte dengeleri değiştirebilecek teknik altyapıya sahip.
- Füzenin öne çıkan teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:
- Menzil:6.000 kilometre
- Hız:Mach 9 / Mach 25
- Yakıt Tipi:Sıvı Nitrojen Tetroksit (
- Motor Sistemi:4 Adet devasa roket itki motoru (nozul)