Dünya ABD İsrail güçleri tarafından katledilen gazeteci Ebu Akilenin ölümüne yol açan mermiyi Filistine iade etti
AMERİKA

ABD İsrail güçleri tarafından katledilen gazeteci Ebu Akile'nin ölümüne yol açan mermiyi Filistin'e iade etti

Al-Jazeera televizyon kanalının muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu feci şekilde can vermişti. Akile'nin ölümü dünya basınında geniş yer bulmuştu. Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalide, ABD'nin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldüren mermiyi inceledikten sonra iade ettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Şirin Ebu Akile kimdir, neden öldürüldü?
Şirin Ebu Akile

Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalide, ABD'nin, Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'yi öldüren mermiyi inceledikten sonra iade ettiğini bildirdi. Şelalide, yaptığı açıklamada, Washington'ın talebi üzerine işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta Ebu Akile'yi öldüren kurşunun incelenmesi için ABD'ye teslim ettiklerini söyledi. İncelemelerin ardından ABD'nin söz konusu kurşunu Filistin makamlarına iade ettiğini aktaran Şelalide, "Mermi geri geldikten sonra bizim tarafımızdan da incelendi ve üzerinden hiçbir değişim ispat edilmedi." dedi.

  • Şelalide, ABD'deki incelemelere İsraillilerin de katılım gösterdiğine dair iddialara ilişkin ise bu konuda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.

'Cinayeti işleyen kişinin yakalanması ve hesaba çekilmelidir'

ABD'yle resmi prosedürlere bağlı kaldıkları ve mermiyi de etik ve yasal yükümlülükler üzerine teslim ettiklerini anlatan Şelalide, dolayısıyla ABD'deki incelemelerde İsrail dahlinin olup olmadığını bilmediklerini kaydetti. ABD'nin soruşturma prosedürlerindeki ciddiyeti bağlamında mermiyi talep ettiğine işaret eden Şelalide, "Önemli olan bu cinayeti işleyen kişinin yakalanması ve hesaba çekilmesidir. Nitekim öldürülen Ebu Şirin ABD vatandaşıydı. Dolayısıyla ABD'den sadece soruşturmayı önemsemesi değil, bu cinayeti işleyenlerin peşine düşmesi de bekleniyor." diye konuştu.

Filistin Adalet Bakanı Şelalide, ABD'nin mermiyle ilgili yaptığı incelemelerin sonuçlarının kendilerine ulaşmadığını ancak soruşturmayla ilgili kararlı olduklarının altını çizdi.

Savaş muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümü dünya basınında: Acı gerçek ortaya çıktı
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Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail ordusu, Ebu Akile'nin öldürülmesinin sorumluluğunu kabul etmemişti.

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