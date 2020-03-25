Dünya Sirkeli suyla duş almayın, günde ellerinizi 6-8 kez yıkayın
KORONAVİRÜS

Sirkeli suyla duş almayın, günde ellerinizi 6-8 kez yıkayın!

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, bazı vatandaşların koronavirüsten koruduğu düşüncesiyle sirkeli ve kaynar suyla duş aldığını ancak bunun vücuda zararlı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çalıkoğlu, “Bu uygulama vücudumuz için çok yanlış. İleri derecede kızarıklık, kuruluk ve tahriş yapabilir. İkinci olarak kaynar suyla da duş almamalı ikinci derece yanıklara yol açabilir. Ayrıca, normal koşullarda el yıkama sıklığımız günde 6-8 kez olmalı. Bu dönemde günde 15-20’ye çıkmış durumda. Her el yıkama eli kurutuyor. Nemlendirme olmazsa kuruyan el önce kızarır, sonra da çatlar. El çatlağı da her türlü enfeksiyona açık olur” dedi.

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