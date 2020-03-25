Sirkeli suyla duş almayın, günde ellerinizi 6-8 kez yıkayın!

Çalıkoğlu, “Bu uygulama vücudumuz için çok yanlış. İleri derecede kızarıklık, kuruluk ve tahriş yapabilir. İkinci olarak kaynar suyla da duş almamalı ikinci derece yanıklara yol açabilir. Ayrıca, normal koşullarda el yıkama sıklığımız günde 6-8 kez olmalı. Bu dönemde günde 15-20’ye çıkmış durumda. Her el yıkama eli kurutuyor. Nemlendirme olmazsa kuruyan el önce kızarır, sonra da çatlar. El çatlağı da her türlü enfeksiyona açık olur” dedi.



OYNAT 00:30 Şampuanı otomatik döken duş başlığı geliştirdiler Geliştirdikleri teknoloji ile kendilerinden sıkça söz ettirmeyi başaran Japonlar, ilginç yeni bir teknoloji ile daha insanların karşısına çıktı. Geliştirdikleri duş başlığına şampuan özelliği ekleyen Japonlar, yine görenleri şaşkına çevirdi.



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