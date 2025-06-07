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Siyonistler kurban yardımını 10 ay geciktirdi

Siyonistler kurban yardımını 10 ay geciktirdi

Nazife Bardak
04:007/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
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Siyonist İsrail'in engellemelerinden dolayı Gazze’ye bağışlanan kurbanlık zorluklar içinde şehre girebiliyor. Türkiye’de Gazze için kesilen kurbanlar ise bozulmanın önüne geçmek için önce kavurmaya dönüştürülüyor, sonra konserveleniyor. Böylece etler 3 senelik raf ömrü kazanıyor. Bu sayede kurban etleri dönem dönem kısa süreli açılan sınır kapılarından Gazze halkına ulaştırılabiliyor. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, yaşanan engellemelere dair açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Kurban konservelerini biz geçen sene Kurban Bayramı’nda konserveye dönüştürmüş olmamıza rağmen bu sene Ramazan'ın başındaki ateşkeste içeriye soktuk. Ramazan ayının başında 500 binin üzerinde konserve bu şekilde içeriye girdi” ifadelerini kullandı. Meriç, bu sene Gazze için hedeflenen bağışları en az yüzde 25 arttırmayı hedeflediklerini belirtti.



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