Siyonistlerin imaj operasyonu başladı

Savaşın sona ermesi gündemdeyken, İsrail ve ABD bu durumu tersine çevirerek Tel Aviv’in imajını yeniden düzeltme hususunda harekete geçti. Ateşkes sürecinde İsrail basınına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, savaşın İsrail’e çok zarar verdiğini ve bu durumu değiştirmek için harekete geçtiklerini ifade etti. “Netanyahu’ya 'Bu plan senin şansın' dedim. O da kabul etti. Kabul etmek zorunda kaldı” diyen Trump, “Netanyahu Gazze’de çok ileriye gitti. İsrail dünyada çok fazla destek kaybetti. Şimdi bu desteği geri getireceğim" sözlerini sarf etti. Netanyahu da TikTok kararının duyurulması sonrası, “Sırada X var. Sosyal medya bir savaş aracı” diyerek söz konusu projeye start verdiklerini duyurdu.

ELLISON AİLESİ İŞİN BAŞINDA

ABD’de İsrail lobisinin önde gelen ismi Oracle kurucusu Larry Ellison ve oğlu David Ellison, söz konusu operasyonun başına getirildi. Çin merkezli video paylaşım sitesi TikTok son zamanlarda İsrail'i çok rahatsız ediyordu. Bunun nedeni ABD merkezli diğer sosyal medya sitelerinin aksine TikTok algoritmasının farklı olması ve daha fazla İsrail karşıtı içerik ile Gazze'de yaşananları gösteren videolar yayınlanıyor olmasıydı. TikTok'un ABD’dek operasyonlarının ABD'li yatırımcılara satılmasının ardından, Larry Ellison bu işin başına getirildi. 2017’de İsrail ordusunu destekleyen Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) adlı kuruluşa 16,6 milyon dolar bağışlayan Ellison, soykırımda da Oracle vasıtasıyla büyük rol oynadı. Ellison’ların kısa süre önce satın aldıkları CBS News’in başına İsrail yanlısı duruşuyla bilinen Bari Weiss getirildi. Oğul David Ellison, Hollywood merkezli Skydance Media’nın sahibi. 2025’te CBS News’in bağlı olduğu Paramount Global’in kontrolünü aldı. Böylece Ellison ailesi, medya ve teknoloji sektöründe en güçlü aktörlerden biri haline geldi. Paramount Skydance, Bari Weiss’in kurduğu The Free Press platformunu yaklaşık 150 milyon dolara satın aldı. Bu satın almayla birlikte Weiss, CBS News’in genel yayın yönetmeni atandı. Atamayla CBS News’in liberal çizgisinden daha İsrail yanlısı ve “anti-woke” bir yayın politikasına dönüşmesi bekleniyor.

KONVANSİYONEL MEDYADA MURDOCH

Söz konusu operasyonda Rupert Murdoch’ın medya imparatorluğunun önemli bir yeri olacağı düşünülüyor. İsrail’e yönelik güçlü desteğiyle uzun süredir dikkat çekiyor. Fox News, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını çoğunlukla “meşru müdafaa” olarak tanımlayarak Tel Aviv yanlısı bir dil kullanıyor. The Times of London, İsrail’in savaş suçlarına ilişkin eleştirileri “antisemitizmle” ilişkilendirerek uluslararası kamuoyundaki tepkileri yumuşatıyor. Wall Street Journal ise İsrail hükümetinin politikalarını ekonomik ve güvenlik gerekçeleriyle meşrulaştıran analizlere geniş yer veriyor.

YENİ HEDEFİ X

Savaş suçlusu Netanyahu açık bir şekilde TikTok'tan sonra hedeflerinin X olduğunu açıkladı. Gazze’deki soykırımın dünyaya duyurulmasında X önemli bir araç oldu. Netanyahu, söz konusu aracı eline geçirerek muhalif sesleri susturmak istiyor.

INFLUENCERLER’A PARA DAĞITACAK

Netanyahu, hafta içerisinde New York'ta sosyal medya fenomenleriyle de bir araya geldi. Netanyahu, "Sosyal medya artık en güçlü silah" cümlesini burada kurdu ve internet ortamında İsrail'in yalanlarını anlatabilmek için herkesi satın alabileceklerini belirtti. Devletlerinde paranın çok olduğunu belirten Netanyahu, influencerlara paylaşım başına 7 bin dolar vereceklerini duyurdu.







