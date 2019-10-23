Yabancı basın: Türkiye ve Rusya anlaştı, en büyük kaybeden ABD

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 saatlik görüşmesi sonrasında varılan tarihi Soçi mutabakatı yabancı basında geniş yer buldu.

AP ajansı yapılan anlaşmayı "Erdoğan ve Putin yeni anlaşm aile Suriye'nin kuzeydoğusunda güçlerini sağlamlaştırdı" başlığıyla duyurdu.

CNN ise anlaşmayı "Erdoğan ve Putin Suriye konusunda anlaştı. En büyük kaybeden ABD" başlığı ile verdi.

Fransız France 24 kanalı haber sitesinde ise Erdoğan'ın Ankara'nın kazanımlarını artırmak için Rusya ve ABD' ile ilişkilerde uzmanlaştığı yorumu yapıldı.

Al Jazeera kanalı ise anlaşmayı "YPG'nin Suriye sınırından çekilmesi konusunda Tükiye ve Rusya anlaştı" başlığıyla verdi.