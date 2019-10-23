Dünya Yabancı basın Türkiye ve Rusya anlaştı, en büyük kaybeden ABD
BARIŞ PINARI HAREKATI

Soçi mutabakatına yabancı basın ne dedi

Yabancı basın: Türkiye ve Rusya anlaştı, en büyük kaybeden ABD

Erdoğan ve Putin arasında 6 saatlik görüşme sonrasında varılan Soçi mutabakatı yabancı basında geniş yer buldu. Yabancı basın organları mutabakatı "Erdoğan ve Putin anlaştı. En büyük kaybeden ABD" oldu başlıklarıyla gördü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mutabakat yabancı basında geniş yer buldu.
Mutabakat yabancı basında geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 saatlik görüşmesi sonrasında varılan tarihi Soçi mutabakatı yabancı basında geniş yer buldu.

AP ajansı yapılan anlaşmayı "Erdoğan ve Putin yeni anlaşm aile Suriye'nin kuzeydoğusunda güçlerini sağlamlaştırdı" başlığıyla duyurdu.

CNN ise anlaşmayı "Erdoğan ve Putin Suriye konusunda anlaştı. En büyük kaybeden ABD" başlığı ile verdi.

Fransız France 24 kanalı haber sitesinde ise Erdoğan'ın Ankara'nın kazanımlarını artırmak için Rusya ve ABD' ile ilişkilerde uzmanlaştığı yorumu yapıldı.

Al Jazeera kanalı ise anlaşmayı "YPG'nin Suriye sınırından çekilmesi konusunda Tükiye ve Rusya anlaştı" başlığıyla verdi.
Putin bunları buradan atarız dedi

Putin 'bunları buradan atarız' dedi

​Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Terör devleti projesiSoçide çökertildi!

Terör devleti projesi
Soçi'de çökertildi!

​Uzmanlar, Soçi'deki mutabakatın yansımalarını değerlendirdi.
İngilterede bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'de
bir kamyonda 39 ceset bulundu

Olayla ilgili bir kişi, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Karneler değişiyor

Karneler değişiyor

​MEB: Bu eğitim öğretim yılını kapsamamaktadır.
Cezası 100<br>kazancı 15 bin TL

Cezası 100
kazancı 15 bin TL

Ülke genelinde ​60 bin kişi izinsiz bu işi yapıyor.

'Kayıp' diye<br>TV programına çıkmıştı

'Kayıp' diye
TV programına çıkmıştı

Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış.
Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

Türkiye'yi geri bırakmak için PKK, FETÖ ve DEAŞ'ı kullanıyorlar

​TRT World Forum'da konuşan TBMM Eski Başkanı ve Eski Başbakan Binali Yıldırım
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.

Türkiye menşeli susamlı ekmek

Türkiye menşeli susamlı ekmek

​Simit Oxford sözlüğüne girdi.
Soçi anlaşmasının detayları

Soçi anlaşmasının detayları

​Bakan Çavuşoğlu, harita üzerinde tek tek anlattı.
Özel Harekatçılar Suriye'ye uğurlandı

Özel Harekatçılar Suriye'ye uğurlandı

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.
Korkutan açıklama

Korkutan açıklama

Marmara'da deprem sonrası 7 dakika içinde tsunami olabilir.
O fotoğraf 1 yıl öncesine ait

O fotoğraf 1 yıl öncesine ait

​İmamoğlu'nun Haydarpaşa ihalesine dair 'delili' çöktü.
Türk ordusu,<br>onların üzerinden geçer

Türk ordusu,
onların üzerinden geçer

Rusya, terör örgütü YPG/PKK'yı çekilme konusunda uyardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.