Dünya Pakistanda büyük deprem 20 kişi öldü 300 kişi yaralandı
ASYA

Pakistan’da büyük deprem: 20 kişi öldü 300 kişi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre altında kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300’ün üzerinde kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika Pakistan’da 5,9 büyüklüğündeki deprem: 20 kişi öldü, 300 kişi yaralandı
Pakistan’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 20 kişi öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu ilk belirlemelere göre 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300’ün üzerinde kişi yaralandı.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Harnai bölgesi yakınları olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının saat 03.20'de meydana geldiğini, Ketta, Sibbi, Pişin ve Çaman’da da hissedildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonucu 6’sı çocuk 20 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Çok sayıda ev hasar görürken, bazı bölgelerde de toprak kaymaları meydana geldi.

Depremin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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