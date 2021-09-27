Dünya Giritte 58 büyüklüğünde deprem
AVRUPA

Girit'te 5.8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD'ın verilerine göre depremin büyüklüğü 5.7 olarak kaydedildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre; bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda binada hasar olduğu belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Giritte 5.8 büyüklüğünde deprem
Sarsıntı nedeniyle bazı binalarda hasar meydana geldi.

Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı.

  • Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

Çöken binalarda mahsur kalanlar var

Yunan basınında yer alan haberlere göre, itfaiye birimlerine iki kişinin deprem nedeniyle çöken binaların altında mahsur kaldığına dair çağrı geldi. Kandiye Arkalohori'de bir kısmı hasar gören kilisenin yıkıntıları altında bir kişinin mahsur kaldığı ve bölgedeki bazı elektrik direklerinin devrildiği vurgulandı.

Bir başka kişinin ise Patsidero köyünde, kendi evinde mahsur kaldığı, bölgedeki okulların da tedbir amacıyla boşaltıldığı kaydedildi. Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Arhanon Asterusion Belediye Başkanı Manolis Kokosalis, görev bölgesindeki su borularında ve binalarda hasar olduğunu dile getirdi.

Yerel kaynaklara göre; 09.37'de 4,5 büyüklüğünde artçı bir sarsıntının daha yaşandığı Girit'te bir kişi hayatını kaybetti.

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