Son derece felaket bir halde: İsrail'in yıkımları nedeniyle Cenin Mülteci Kampı yaşanmaz hale geldi

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar yaptığı açıklamada, "Cenin Mülteci Kampı'ndaki durum son derece felaket bir halde; İsrail buldozerleri çalışmaya devam ediyor, Filistinlilere ait evleri yıkıyor, patlatıyor ve yakıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin yetkilileri tarafından 93 binanın yıkılma planına ilişkin sunulan bir dilekçeyi reddettiğine işaret eden Cerrar, 'Her an yıkımın gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Cerrar, söz konusu binaların "yaklaşık 300 konutu kapsadığını ve eğer yıkım kararı uygulanırsa, kampın içinde gerçek bir felaketle karşı karşıya kalınacağını" belirtti.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'nın altyapısını tamamen yok ettiğini kaydeden Cerrar, "Kampta 3 bin 250 konutu içeren tüm binalar, ya tamamen veya kısmen tahrip olmuş ya da yakılmış durumda." dedi.

Cerrar, "Kamp tamamen yaşanmaz hale geldi; yeniden imara ihtiyacımız var. Cenin ve kampı, geçmiş yıllarda birçok İsrail saldırısına maruz kaldı." şeklinde konuştu.

Cenin kenti ve kampında devam eden İsrail saldırılarının zararının yaklaşık 310 milyon dolar olduğuna işaret eden Cerrar, İsrail'in kamp çevresindeki mahallelerde binden fazla Filistinliyi evlerini terk etmeye zorladığına dikkati çekti.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Saldırılarda çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yüzlercesi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 938 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı; 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.







