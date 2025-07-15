Soykırım için İsrail malı alın: Boykottan sarsılan terör devletinden yeni kampanya

Boykotlarla köşeye sıkışan siyonist kampanyanın hedefini ve ruhunu en net özetleyen isim ise Üreticiler Birliği Başkanı Dr. Ron Tomer oldu. Tomer, yaptığı açıklamada, "Bizi gerçek zamanlı olarak cephede koruyan sektör sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda İsrail'in ekonomik ve sosyal istikrarında bir çapadır" diyerek, sanayi üretimini doğrudan ülkenin bekasıyla ilişkilendiriyor. Bu sözler, her bir yerli ürünün aslında cepheye gönderilen bir mermi kadar önemli olduğu mesajını veriyor. Kampanyanın en çarpıcı unsuru ise hazırlanan reklam filmi. Gündelik yaşamın en sıradan ürünleriyle, ülkenin en bilinen savaş makinesini bir araya getiren reklam, boykotun önemini gözler önüne seriyor. Reklamda, bir ailenin kahvaltı sofrasındaki portakal suyuyla, Gazze katliamlarında adı sıkça geçen Merkava tankının aynı "yerli malı" gurur listesinde anılması, sivil yaşam ile savaş halinin ne denli iç içe geçtiğini gözler önüne seriyor. Şarkı, "Her şeyi böyle bir arada görünce, kalp gururla doluyor. Çünkü yerli malı güçtür, güvendir, bağımsızlıktır ve umuttur" diyerek son buluyor.