Soykırım için İsrail malı alın: Boykottan sarsılan terör devletinden yeni kampanya

“Alınan her İsrail ürünü soykırım için sağlanacak bir kurşun” mottosuyla başlatan boykot kampanyası nedeniyle ekonomisi sarsılan terör devleti İsrail’den dikkat çekici bir karşı hamle geldi.
İsrail Üreticiler Birliği, boykotların ekonomik etkisini kırmak ve iç tüketimi teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı ve bu doğrultuda bir reklam filmi çekti. "Güçlü sanayi = güçlü İsrail" sloganıyla yayınlanan reklamda, İsrail ürünlerini tüketmenin İsrail ordusuna ve savunma sanayiine destek sağlayacağı, bu yüzden tüm İsraillilerin ve İsrail destekçilerinin İsrail menşeli ürünlere yönelmesi gerektiği ifade edildi.
PORTAKAL SUYU VE MERKAVA TANKI
Boykotlarla köşeye sıkışan siyonist kampanyanın hedefini ve ruhunu en net özetleyen isim ise Üreticiler Birliği Başkanı Dr. Ron Tomer oldu. Tomer, yaptığı açıklamada, "Bizi gerçek zamanlı olarak cephede koruyan sektör sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda İsrail'in ekonomik ve sosyal istikrarında bir çapadır" diyerek, sanayi üretimini doğrudan ülkenin bekasıyla ilişkilendiriyor. Bu sözler, her bir yerli ürünün aslında cepheye gönderilen bir mermi kadar önemli olduğu mesajını veriyor. Kampanyanın en çarpıcı unsuru ise hazırlanan reklam filmi. Gündelik yaşamın en sıradan ürünleriyle, ülkenin en bilinen savaş makinesini bir araya getiren reklam, boykotun önemini gözler önüne seriyor. Reklamda, bir ailenin kahvaltı sofrasındaki portakal suyuyla, Gazze katliamlarında adı sıkça geçen Merkava tankının aynı "yerli malı" gurur listesinde anılması, sivil yaşam ile savaş halinin ne denli iç içe geçtiğini gözler önüne seriyor. Şarkı, "Her şeyi böyle bir arada görünce, kalp gururla doluyor. Çünkü yerli malı güçtür, güvendir, bağımsızlıktır ve umuttur" diyerek son buluyor.