Dünya Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır
ASYA

Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır

Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır

Suriye Anayasa Komitesi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Rusya, Türkiye ve İran’ın yardımıyla Suriye rejimi ile muhalefetin üzerinde çalıştığı Anayasa Komitesi listesinin genel olarak hazır olduğuna dair bir anlayış var” ifadelerini kullandı.

AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın yardımıyla Suriye rejimi ile muhalefetin üzerinde çalıştığı Anayasa Komitesi listesinin genel olarak hazır olduğunu bildirdi.

Lavrov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Suriye’de Anayasa Komitesi oluşturma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

“Rusya, Türkiye ve İran’ın yardımıyla Suriye rejimi ile muhalefetin üzerinde çalıştığı Anayasa Komitesi listesinin genel olarak hazır olduğuna dair bir anlayış var” diyen Lavrov, Suriye tarafı adına listenin Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya gelecek hafta başı sunulacağını ifade etti. Lavrov, Rusya’nın 2019 yılı başında Suriye Anayasa Komitesinin Cenevre’de toplanmasını umduğunu dile getirdi.

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