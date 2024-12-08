Suriye bayrağı ve Milli takım logosu değişti: Yeni bayrak ve logo neyi simgeliyor, anlamı ne?

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sona ermesiyle birlikte ülkenin bayrağı da değişti. Muhalifler Suriye'de yeni bir dönemin simgesi olarak 2011'den önceki bağımsızlık bayrağını göndere çekti. Yeni bayrağın göndere çekilmesiyle birlikte Suriye Milli Takımı da resmi olarak logosunu güncelledi. Peki yeni bayrak neyi simgeliyor ve yeni Suriye bayrağının ve logonun anlamı ne?