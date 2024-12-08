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Suriye bayrağı ve Milli takım logosu değişti: Yeni bayrak ve logo neyi simgeliyor, anlamı ne?

Suriye bayrağı ve Milli takım logosu değişti: Yeni bayrak ve logo neyi simgeliyor, anlamı ne?

12:588/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Rejim güçlerinden kurtulan Suriye'nin her yerine yeni bayraklar asıldı.
Rejim güçlerinden kurtulan Suriye'nin her yerine yeni bayraklar asıldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esed rejiminin çökmesinin ardından, Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, bir grup muhalif, Esed'in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan etti. Suriye'de muhaliflerin 13 yıllık süren iç savaşın ardından Beşşar Esed rejimini yıkmasıyla beraber ülkenin bayrağı değişirken Suriye Milli Takımı da logosunu güncelledi. Peki Suriye'nin yeni bayrağı ve Suriye Milli Takımı'nın yeni logosu neyi simgeliyor? İşte cevabı...

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin sona ermesiyle birlikte ülkenin bayrağı da değişti. Muhalifler Suriye'de yeni bir dönemin simgesi olarak 2011'den önceki bağımsızlık bayrağını göndere çekti. Yeni bayrağın göndere çekilmesiyle birlikte Suriye Milli Takımı da resmi olarak logosunu güncelledi. Peki yeni bayrak neyi simgeliyor ve yeni Suriye bayrağının ve logonun anlamı ne?
Suriye devlet televizyonu, rejimin çökmesinin ardından bir grup muhalifin açıklama yaptığı bir video yayınladı. Videoda, Esed'in devrildiği ve hapishanelerdeki tüm tutukluların serbest bırakıldığı bildirildi.
Muhalif grup adına açıklamayı yapan kişi, tüm muhalifleri ve vatandaşlara "özgür Suriye devletinin" kurumlarını koruması yönünde çağrı yaparak,
"Yaşasın bütün Suriyelilerin özgür Suriye devleti"
ifadesini kullandı.
İşte muhaliflerin göndere çektiği yeni Suriye bayrağı...

İstanbul'daki Suriye konsolosluğunda rejim bayrağı indirildi

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından, İstanbul’da bulunan Suriyeliler bu gelişmeyi büyük coşkuyla kutladı. Nişantaşı’nda yer alan Suriye Konsolosluğu önünde toplanan yüzlerce kişi, rejimin sona erdiğini kutlayan sloganlar attı. Kalabalıktan bazı kişiler konsolosluk binasına girerek,
Esed yönetimini temsil eden rejim bayrağını indirdi ve yerine "Özgür Suriye" yazılı bayrağı astı.
Bayrak değişimi sırasında cadde üzerinde toplanan kalabalık, alkışlar ve sevinç çığlıklarıyla bu anı kutladı.
YouTube
Suriye bayrağı ve Milli takım logosu değişti: Yeni bayrak ve logo neyi simgeliyor, anlamı ne?
Dünya / Avrupa
08 Aralık, Pazar

Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü "Milli Bayram" ilan etti

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan ettiklerini açıkladı.

SMDK, tarafından yapılan açıklamada; 61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından SMDK'nin iktidarın tam yetkili bir geçiş yönetimine devredilmesi sürecinin tamamlanması için çalışmaya devam edeceği ve Koalisyon'un yeni Suriye'nin inşası için tüm ülkelerle stratejik işbirliğine hazır olduğu belirtildi.

Yeni Suriye bayrağı neyi ifade ediyor?

Yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı bayrak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ilk bayrağı olarak biliniyor.
Yeni bayrak Suriye'nin eski bağımsızlık bayrağına yani 1932'de Fransa'dan bağımsızlık kazanıldığı dönemde kullanılan tasarıma dayanıyor. Bu bayrak Suriyeli muhaliflerin Esed rejimiyle olan bağlarını kopardıklarını ve ülkede yeni bir yönetim kurma hedeflerini simgeliyor.

Bayraktaki üç yıldız ne anlama geliyor?

Bayrağın tasarımında üç kırmızı yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Suriye'deki farklı etnik ve dini grupların birliğini temsil etmek için kabul ediliyor.

Bu bayrağın kullanımı 2011'den itibaren Esed'a karşı başlayan halk ayaklanmasının simgesi haline geldi. İç savaşta muhalifler bu bayrağı Suriye'nin özgürlüğünü ve Beşşar Esed yönetiminin sonunu işaret eden bir sembol olarak benimsemişti.

Suriye Milli Takımı logosunu değiştirdi

Suriye'de muhaliflerin Beşşar Esed rejiminin yıkmasıyla beraber ülkenin bayrağı değişti. Ayrıca Suriye Milli Takımı da resmi olarak logosunu güncelledi.

Eski logo

Eski logoda yeşil renkte iki yıldız ve kırmızı rengin baskın olduğu bir kartal simgesi yer alıyordu.

Yeni logo

Yapılan logo güncellemesiyle birlikte yıldızların sayısı tıpkı bayraktaki gibi üçe yükselirken, kırmızı renge dönüştürüldü. Ayrıca kartal simgesinin rengi yeşil olarak güncellendi.

Suriye Milli Takım kaptanından zafer paylaşımı

Suriye Milli Takımı’nın kaptanı Omar Al Somah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Esed rejiminin düşmesini kutladı.



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