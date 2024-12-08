Suriye bayrağı ve Milli takım logosu değişti: Yeni bayrak ve logo neyi simgeliyor, anlamı ne?

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esed rejiminin çökmesinin ardından, Suriye devlet televizyonunda yayınlanan videoda, bir grup muhalif, Esed'in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü 8 Aralık gününü "Milli Bayram" olarak ilan etti. Suriye'de muhaliflerin 13 yıllık süren iç savaşın ardından Beşşar Esed rejimini yıkmasıyla beraber ülkenin bayrağı değişirken Suriye Milli Takımı da logosunu güncelledi. Peki Suriye'nin yeni bayrağı ve Suriye Milli Takımı'nın yeni logosu neyi simgeliyor? İşte cevabı...
İstanbul'daki Suriye konsolosluğunda rejim bayrağı indirildi
Suriye muhalefeti, 8 Aralık gününü "Milli Bayram" ilan etti
Yeni Suriye bayrağı neyi ifade ediyor?
Bayraktaki üç yıldız ne anlama geliyor?
Bu bayrağın kullanımı 2011'den itibaren Esed'a karşı başlayan halk ayaklanmasının simgesi haline geldi. İç savaşta muhalifler bu bayrağı Suriye'nin özgürlüğünü ve Beşşar Esed yönetiminin sonunu işaret eden bir sembol olarak benimsemişti.
Suriye Milli Takımı logosunu değiştirdi
Suriye'de muhaliflerin Beşşar Esed rejiminin yıkmasıyla beraber ülkenin bayrağı değişti. Ayrıca Suriye Milli Takımı da resmi olarak logosunu güncelledi.
Eski logo
Eski logoda yeşil renkte iki yıldız ve kırmızı rengin baskın olduğu bir kartal simgesi yer alıyordu.
Yeni logo
Yapılan logo güncellemesiyle birlikte yıldızların sayısı tıpkı bayraktaki gibi üçe yükselirken, kırmızı renge dönüştürüldü. Ayrıca kartal simgesinin rengi yeşil olarak güncellendi.
Suriye Milli Takım kaptanından zafer paylaşımı
Suriye Milli Takımı’nın kaptanı Omar Al Somah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Esed rejiminin düşmesini kutladı.