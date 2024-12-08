Muhalifler, Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar (350 milyon lira) ödül verileceğini duyurdu.
Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından, Heyet Tahrir Eş-Şam liderliğindeki muhalif gruplar Humus’un ardından başkent Şam’a da girdi. Muhaliflerin rejime karşı 27 Kasım'daki ilerleyişi Suriye'deki Esed rejimini devirdi. Şam'ı kaybetmesinin ardından ülkeden kaçan Esed'in nerede olduğu henüz netleşmezken muhalifler Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar ödül verileceği duyurdu.
Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas yönetiminin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.
Muhaliflerin rejime karşı 27 Kasım'daki ilerleyişi Suriye'de Esed rejimini devirdi.
Şam'ı rejim güçlerinden kurtara muhalifler ülkeden kaçtığı bildirilen Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.
Esed'in yerini söyleyene 350 milyon lira ödül
Esed'in yerini söyleyene 350 milyon lira ödül
Silahlı muhaliflerin Suriye'de kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından Şam'dan kaçan devrik Devlet Başkanı Beşar Esed'in rotasının neresi olduğu şimdilik bilinmezken muhalifler Esed'in başına ödül koydu.
Suriye'yi terk ettiği iddia edilen Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar (350 milyon TL) ödül verilecek.
Suriye'den kaçan Esed'in başına ödül koydular: Bulana 10 milyon dolar verilecek
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Rejimin düştüğünü subaylarına bildirdiler
Rejimin düştüğünü subaylarına bildirdiler
Ülke genelinde kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren silahlı muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı rejimin düştüğünü subaylarına iletti.
Rejimin başbakanı böyle teslim oldu
Rejimin başbakanı böyle teslim oldu
Suriye'den kaçan Esed'in başına ödül koydular: Bulana 10 milyon dolar verilecek
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08 Aralık, Pazar
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