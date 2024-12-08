Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Suriye'den kaçan Esed'in başına ödül koydular: Bulana 10 milyon dolar verilecek

Suriye'den kaçan Esed'in başına ödül koydular: Bulana 10 milyon dolar verilecek

11:538/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muhalifler, Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar (350 milyon lira) ödül verileceğini duyurdu.
Muhalifler, Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar (350 milyon lira) ödül verileceğini duyurdu.

Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın ardından, Heyet Tahrir Eş-Şam liderliğindeki muhalif gruplar Humus’un ardından başkent Şam’a da girdi. Muhaliflerin rejime karşı 27 Kasım'daki ilerleyişi Suriye'deki Esed rejimini devirdi. Şam'ı kaybetmesinin ardından ülkeden kaçan Esed'in nerede olduğu henüz netleşmezken muhalifler Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar ödül verileceği duyurdu.

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas yönetiminin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Muhaliflerin rejime karşı 27 Kasım'daki ilerleyişi Suriye'de Esed rejimini devirdi.
Şam'ı rejim güçlerinden kurtara muhalifler ülkeden kaçtığı bildirilen Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

Esed'in yerini söyleyene 350 milyon lira ödül

Silahlı muhaliflerin Suriye'de kontrolü tamamen ele geçirmesinin ardından Şam'dan kaçan devrik Devlet Başkanı Beşar Esed'in rotasının neresi olduğu şimdilik bilinmezken muhalifler Esed'in başına ödül koydu.
Suriye'yi terk ettiği iddia edilen Esed'in yakalanmasına yardım edenlere 10 milyon dolar (350 milyon TL) ödül verilecek.

YouTube
Suriye'den kaçan Esed'in başına ödül koydular: Bulana 10 milyon dolar verilecek
Dünya
08 Aralık, Pazar

Rejimin düştüğünü subaylarına bildirdiler

Ülke genelinde kontrolü neredeyse tamamen ele geçiren silahlı muhaliflerin bu hamlesinin ardından Suriye Ordu Komutanlığı rejimin düştüğünü subaylarına iletti.

Rejimin başbakanı böyle teslim oldu


YouTube
Suriye'den kaçan Esed'in başına ödül koydular: Bulana 10 milyon dolar verilecek
Dünya
08 Aralık, Pazar


#Beşşar Esed
#Suriye
#Ödül
#Şam

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Regaip Gecesi ne zaman? Diyanet dini günler takvimi