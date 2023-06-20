Suriye konulu 20. Astana görüşmeleri başladı

Görüşmeler, Astana’da bir otelde TSİ ile 07.00’de garantör ülkeler arasındaki ikili teknik toplantılarla başladı.

Türk heyeti, Kazakistan’ın başkentinde 20. kez düzenlenen görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını İran heyetiyle yaptı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor. Toplantılarda Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.