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Suriye konulu 20. Astana görüşmeleri başladı

Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran arasında oluşturulan Astana görüşmelerinin garantörleri Kazakistan’ın başkentinde 20. kez bir araya geldi.

09:33 . 20/06/2023 Salı
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Astana

Astana

Görüşmeler, Astana’da bir otelde TSİ ile 07.00’de garantör ülkeler arasındaki ikili teknik toplantılarla başladı.

Türk heyeti, Kazakistan’ın başkentinde 20. kez düzenlenen görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını İran heyetiyle yaptı.

Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelere, Rusya’dan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyetler katılıyor. Toplantılarda Şam yönetimi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle yer alıyor.



#Kazakistan
#Astana
#suriye
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