Suriye’de Rejim ve Rusya, PKK ile ortak tatbikat yaptı

Rusya’da yayın yapan rusvesna.su’nun haberine göre, Esed rejiminin PKK/YPG ile ilk kez tatbikat yaptığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası operasyonuna karşı teröristleri eğittiği ifade edildi. Tatbikatta, senaryoya göre ateş altındaki tankların su engellerinin bulunduğu alanlarda karşı tarafa geçişi icra edildi. Tanklara havadan ve PKK/YPG unsurlarının karadan ateş gücüyle desteği üzerine çalışıldı. Ayrıca insansız hava araçlarının imhasına yönelik olarak, Rusya'ya ait Pantsir hava savunma sistemi kullanıldı.

Haberde Şam yönetiminin, PKK/YPG’nin kontrol ettiği bölgeleri tanımamasına rağmen, örgütü Türkiye ve muhalif gruplara karşı desteklediği belirtildi.





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