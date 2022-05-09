Suriye’deki askerleri Donbas’a çekiyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle 24 Şubat’ta başlayan savaş, ülkenin güneyindeki Donbas bölgesinde devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Suriye’de görevli askerlerini Ukrayna’da savaşmak üzere geri çektiği bildirildi.

The Moscow Times’ın haberine göre, Ukrayna güçleri karşısında hezimete uğrayan Rusya, Libya’daki Wagner milislerinin ardından şimdi de Suriye’de bulunan askeri personeli merkeze çekmek için hazırlıklara başladı. Üsleri boşaltan Rus askerlerinin, Donbas cephesine nakledilmeden önce, güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan üç havaalanında toplandığı kaydedildi. Personelin yakın zamanda Ukrayna’nın güneyinde konuşlanacağı kaydedildi. Geçen ay Putin, Ukrayna’da yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından sürpriz bir kararla savaşı yöneten komutanı değiştirmiş, operasyonun başına Suriye’de görev yapmış ve ‘Suriye kasabı’ olarak bilinen General Aleksander Dvornikov’u getirmişti.

63 BİN ASKER MEVCUT

Hollanda merkezli The Moscow Times, Donbas cephesine nakledilecek asker sayısına dair detay vermedi. Suriye’deki Rus askeri sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Rusya Savunma Bakanlığının 2015-2018 verilerine göre, ülkede 63 bin asker bulunuyor. Bu askerlerin yarısının subay olduğu belirtiliyor.

LİBYA’DAN WAGNER’İ KAYDIRDI

Daha önce de Putin’in, Libya’da görevli Wagner milislerini Ukrayna’ya çektiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Libya topraklarında varlık gösteren 2 bin 200 Rus paralı askerden bin 300’ü, ülkeden ayrılarak Rusya’ya gitmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine göre, Rus ordusu savaşın ‘birinci aşamasında’ gücünün yüzde 25’ini kaybetti. İşgalin başında 125-130 taktik tabura sahip olan Moskova’nın, Donbas savaşına girerken 92 taburu bulunuyordu.

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Zafer Bayramı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği’nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup etmesi nedeniyle kutlanan 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla Ukrayna halkına gönderdiği mesajda, Nazizm’in rövanşının kabul edilemez olduğunu belirtti. Sayısız fedakarlık ve zorluklar pahasına Nazizm’i yok eden askerlere ve cephe gerisinde çalışanlara şükranlarını sunan Putin, “Bugün ortak görev, farklı ülkelerden insanlara bu kadar çok acı getiren Nazizm’in yeniden canlanmasına engel olmaktır. Ortak manevi değerler, kardeşlik ve dostluk gelenekleri hakkındaki gerçeği gelecek nesillere aktarmak ve korumak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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