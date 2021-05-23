Dünya Suriyeli savaş mağduru 252 çocuğa bisiklet sürprizi
ASYA

Suriyeli savaş mağduru 252 çocuğa bisiklet sürprizi

“Bir Bisikletle Mutluluğa Kapı Açıyoruz” projesi kapsamında toplanan 252 Bisiklet; Afrin, Azez, Aziz, Cinderes, Çobanbeyi ve Türkmenbarı kamplarındanki savaş mağduru öğrencilere hediye edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyeli savaş mağduru 252 çocuğa bisiklet sürprizi
Savaş mağduru çocukların yüzü güldü.

Türkiye’nin ilk bisiklet dostu okulu olan Özel Acıbadem Okulları “Bir Bisikletle Mutluluğa Kapı Açıyoruz” sloganıyla bir proje başlattı.

“İyilik Timi” öğrencilerinin yürüttüğü proje kapsamında 252 Bisiklet toplandı. Toplanan bisikletler, Afrin, Azez, Aziz, Cinderes, Çobanbeyi ve Türkmenbarı kamplarındanki savaş mağduru öğrencilere teslim edildi.

Projeye dair okul yönetiminden yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı: "İyilik Timinde yer alan öğrencilerimiz, projenin başından sonuna kadar süreçte aktif rol aldılar. ‘Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz’ Hadis-i Şerifi gereğince kendi beğendikleri bisikletleri, kendi harçlıkları ve ailelerinin destekleriyle satın alarak bu güzel organizasyona destek oldular.

Toplanan bisikletler önceden o bölgede yardım faaliyetleri yürüten STK’lar aracılığıyla tespit edilen savaş mağduru yetim çocuklara teslim edildi."

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