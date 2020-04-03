Suriye'nin kuzeyinde derin korku: 120 bin kişi ölür

Farkındalık yaratmak için koronavirüs şeklini üzerine çizdiği at ile sokaklarda dolaştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir çok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. İran'da azrail kostümü ile kamuoyunun bilinçlendirilmesinin arından tartışmalı bir yöntem de Hindistan'dan geldi. Hindistan'da bir polis memuru, koronavirüse (Covid-19) karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için koronavirüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.