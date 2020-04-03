Dünya Suriyenin kuzeyinde derin korku 120 bin kişi ölür
ORTADOĞU

Suriye'nin kuzeyinde derin korku: 120 bin kişi ölür

Dünyadaki tüm ülkeler milyarlarca dolarlık bütçeleri, yüzbinlerce kişilik sağlık çalışanlarıyla koronavirüse karşı mücadele verirken imkansızlıklar içindeki Suriye kuzeyinde derin bir korku hakim.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Atme Kamı
Atme Kamı

Bölgede virüs şüphesi olanlara test yapılamadığı için henüz resmi vaka tespit edilemese de çok sayıda insanın hastalığı kapmış olabileceğinden endişe ediliyor. Yardım ve Koordine Birimi Derneği Aşı Bölümü Müdürü Dr. Muhammed Salem, yerinden edilmiş milyonlarca insanın yaşadığı bölgeye dair son bilgileri verdi. Sağlık altyapısının ‘enkaz durumunda’ olduğunu hatırlatarak, “Doktor yok, hastane yok, solunum cihazı yok, yatak yok. Virüs bölgeye yayılırsa 120 bin insan olür” diyen Salem, iç yakan tabloyu şöyle özetledi:

2,5 MİLYON ETKİLENİR

  • “Suriye kuzeyinde önemli bilgileri insanlara iletmenin açık bir yolu yok. Bu büyük bir sorun, çünkü insanlar virüsün ciddiyetini henüz hissetmedi. Koronayı anlatmak için TV yayını yapsak elektrik yok ki insanlar TV izleyebilsin. Tıbbi kuruluşlarımızın finansmanı yok. Uluslararası kuruluşlardan gelen destek yetersiz. Rejim ve Rusya, Suriye’nin kuzeyindeki hastanelerin çoğunu bombaladı. Bölgede sadece 201 adet yapay solunum cihazı var, bunların 95’i yetişkinler için, geri kalanı gençler için. 95 ventilatör de şu an kullanımda olduğundan, bir salgın durumunda kullanacak cihazımız yok. 15 bin yapay solunum cihazına ihtiyacımız var, elimizdeki sayı sadece 100. Biz bu hastalıkla nasıl savaşabiliriz? 85 bin yatağa ihtiyacımız var ama şimdi mevcut hastanelerde sadece 3 bin yatağımız var. Sağlık personeli sıkıntısı var. 600 doktorumuz var ve minimum 2 bin 400 doktora ihtiyaç duyuyoruz. Doktorlarımızı koronavirüsten koruyacak ekipmanımız da yok. Gerek duyulsa kampları tıbbi olarak karantinaya alamayız, çünkü bu kampı karantinaya almamıza yardımcı olacak kuvvetler yok. Virüs kuzey Suriye’de ortaya çıkarsa, 2 milyon 500 bin kişiyi etkileyeceğini ve ölüm oranının 120 bini bulabileceğini düşünüyoruz.”

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