Suudi Arabistan ve BAE arasındaki gerilimde yeni perde: Suudiler Abu Dabi’ye uçuşları durdurdu

Suudi Arabistan, vatandaşlarının ilgili makamlardan önceden izin almadan Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Vietnam’a gidiş gelişlerini engelleme kararını dün gece 23.00’da uygulamaya başladı.

BAE'den Suudi Arabistan'a doğru aktarmalı uçuşlar dahil tüm uçuşlar durduruldu. Havadaki uçakların dahi geri döndüğü bildirildi. Suudi Arabistan BAE'ye yönelik gümrük uygulaması da başlattı. Sınırda kilometrelerce uzunlukta TIR kuyrukları oluştu.

Suudi yetkililer, söz konusu kararların Kovid-19 nedeniyle alındığını öne sürse de, salgın şartları açısından daha kötü durumlarda olan ülkeler yasak dışında bırakılıp, BAE'nin dahil edilmesi, ittifak halinde olan ancak son zamanlarda ters düşen körfez ülkeleri arasındaki ayrışmanın asıl neden olduğu yorumlarını güçlendiriyor.

REKLAM

Suudi Aransitan ve BAE arasında sert rüzgarlar

Petrol ihraç eden ülkelerin arz politikasını belirlemek için geçen hafta başlattıkları toplantı, BAE'nin OPEC+'ın petrol üretimindeki kesintileri uzatma konusundaki teklifine itirazıyla bugüne sarkarken, Suudi Arabistan, BAE'ye "taviz gösterme ve mantıklı olma" çağrısında bulundu. Bu iki ülke arasındaki krizin son örneği olmuştu.

DÜNYA Suudi Arabistan ve BAE arasından sert rüzgarlar: Taviz verme ve mantıklı ol

BAE turizmi Suudilerin hedefinde

Dubai'deki körfez ziyaretçilerinin yarısını Suudiler oluşturuyor. BAE’nin turizm gelirinde Suudilerin payı ciddi bir yer kaplıyor.

Yemen'den İsrail'le normalleşmeye anlaşmazlık büyük

İki ülke arasındaki kriz sadece bu konuyla sınırlı değil. İsrail'le normalleşme süreci, Yemen, Sudan, Katar meselesi ve diğer bölgesel konuları da kapsıyor. Alınan kararla, Suudi Arabistan'ın, BAE'nin önemli bir ticari ortağı olmasından ötürü BAE'nin turizm ve emlak sektörünü ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

REKLAM

DÜNYA Riyad, Zayed ile yolları ayırıyor