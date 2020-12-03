Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Riyad, Zayed ile yolları ayırıyor
ORTADOĞU

Riyad, Zayed ile yolları ayırıyor: BAE ile Suudi Arabistan arasında ne oluyor?

Riyad, Zayed ile yolları ayırıyor

Suudi Arabistan ile BAE’nin bölgesel politikalarda ayrışma sinyali her geçen gün güçleniyor. Riyad yönetimi özellikle Yemen, Filistin, Katar ve Türkiye politikasında farklı bir yol izlemek istiyor. BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed’in İsrail ile “normalleşme” anlaşmasının Riyad’a zarar verdiği belirtiliyor. Abu Dabi, Katar’a ambargoda ısrar ederken Suudi yönetimi ambargonun yakın zamanda sona ereceğine dair sinyaller veriyor. Abu Dabi, Doğu Akdeniz’de İsrail ve Yunanistan ile işbirliğine giderken Riyad, Türkiye ile ilişkilere vurgu yapıyor.

Dış Haberler Yeni Şafak
Kral Selman - Prens Selman
Kral Selman - Prens Selman

Son yıllarda bölgesel ittifak görüntüsü veren Suudi Arabistan ve Birleşik Arap emirlikleri arasındaki ilişkinin 2020 yılının başından itibaren önemli konularda ayrışmaya başladığı görülüyor. Bunda Suudi Arabistan yönetiminin bölgesel poitikalarda daha dengeli ve yapıcı bir rol oynama isteğiyle birlikte BAE’nin adeta Riyad’ı yönlendirdiği algısına bir son verme isteğinin de rol oynadığı görülüyor. Riyad ile Abu Dabi arasındaki ilişkinin başta Yemen olmak üzere, Katar, İsrail ve Türkiye’yle ilişkiler düzleminde yol ayrımına doğru gittiği görülmekte. Özellikle Yemen’de iki ülkenin stratejisinin 2020 yılıyla birlikte tamamen farklılaştığı ve BAE’nin ülkede ayrılıkçı bir politikayı yürürlüğe koyduğu görülmekte.

İpler koptu
DÜNYA
İpler koptu

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed

YEMEN’DE İLK İŞARET

  • Abu Dabi yönetimi özellikle 2020 yılının ilk aylarda Yemen’de izlediği politikada Riyad’ın hedeflerinden ayrıştığı görülüyor. BAE, Yemen’de stratejik Sokotra adası başta olmak üzere Güney Geçik Konseyi üzerinde ayrılıkçı bir gündemi uygulamaya sokmaya başladığı ve Riyad destekli Yemen hükümetinin gücünü zayıflatmaya dönük adımlar attığı görülmektedir. Abu Dabi’nin bu adımıyla Riyad’ı 5 yıldır devam eden ve Yemen’de insani drama neden olan müdahale politikasında hem yalnız bıraktığı hem de Riyad’ı stratejik çıkmaza sürüklediği görülmekte.

Zayed'den Suudi Prens'e: Yeteneksiz ezik!
DÜNYA
Zayed'den Suudi Prens'e: Yeteneksiz ezik!

FİLİSTİN’DE GÖRÜŞ FARKLILIĞI

İsrail’le ilişkiler meselesi de iki ülke için üstü örtülü bir bölgesel liderlik ve rekabet meselesine dönüşme görüntüsü vermekte. BAE’nin, Ağustos ayında İsrail’le attığı “ihanet anlaşması” adımıyla Filistin meselesinde Suudi Arabistan’ın liderlik üstlendiği “Arap Planı”nın altını boşalttığı, dolayısıyla Arap ülkeleri arasında Riyad’ın liderlik pozisyonunu sarstığı görülüyor. BAE, peşinden sürüklediği bazı Arap ülkeleriyle hem Arap kamuoyunun mevcut rejimlerle ilişkisindeki gerilimi artırırken, Suud yönetiminin bölge halkları nezdindeki meşruiyetini de sıkıntılı bir konuma sürükledi.

BAE'nin skandalsız bir günü geçmiyor: Hava yolu şirketinin İsrail reklamına tepki yağdı
DÜNYA
BAE'nin skandalsız bir günü geçmiyor: Hava yolu şirketinin İsrail reklamına tepki yağdı

RİYAD’DAN “NORMALLEŞMEYE” RET

  • Riyad, Abu Dabi tarafından Filistin meselesinde, Yemen’den sonra bir başka çıkmaza sürüklenmek ve ABD ile karşı karşıya gelmek zorunda bırakıldı. Özellikle, BAE’nin İsrail’le attığı imza sonrasında Suud yönetimi, Washington’dan gelen yoğun baskıyla karşı karşıya kalmıştır. Buna karşın Riyad yönetimi, kendi önerisi olan “Arap Planı”na sadık kalacağını ve Filistin meselesinde adil çözüm sağlanana kadar İsrail’le ilişkileri normalleştirmeyeceğini son aylarda sıklıkla tekrarlamaktadır. Son olarak Suud Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, Filistin meselesi çözülmeden ülkesinin normalleşmeye sıcak bakmadığını aktardığı ABD medyasına yansıdı.

KATAR’A AMBARGO SONA MI ERİYOR

Abu Dabi ile Riyad arasındaki görüş ayrılığının Katar’a yönelik ambargoda da oluştuğu görülmektedir. Haziran 2017’den bugüne devam eden ambargonun sürmesinde Abu Dabi’nin ısrarcı olduğu, buna karşın Riyad’dan son dönemde ambargonun yakın zamanda sona ereceğine ilişkin açıklamalar geldiği dikkat çekiyor. Son olarak Financial Times gazetesinde, ABD’de başkan seçilen Joe Biden yönetimine bir iyi niyet mesajı olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Katar’a yönelik ambargoya yakın zamanda son vereceği iddia edildi.

İsrail’de parlamentonun feshedilmesi önerisi kabul edildi
DÜNYA
İsrail’de parlamentonun feshedilmesi önerisi kabul edildi

TÜRKİYE’YLE YAKINLAŞMA

  • Riyad’ın BAE’nin İsrail’le yakınlaşan ilişkileri karşısında, tercihini Türkiye’yle bir süredir gerilimli seyreden ilişkileri yeniden iyileştirme tercihine yöneldiği görülüyor. Abu Dabi yönetimi, Türkiye’ye karşı İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerle yakınlaşmayı tercih ederken, Riyad bu yönelimi tercih etmedi. Aksine Riyad, Türkiye’yle ilişkilere vurgu yapan birkaç adım attı. Bu yönde ilk adım İzmir’de yaşanan deprem sonrasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in başsağlığı mesajı yayınlaması ve yardım talimatı vermesiyle geldi. Hemen ardından Kasım ayında Riyad’ın ev sahipliğinde gerçekleşen G20 liderler zirvesi öncesinde Kral Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesi geldi.

İsrail’den küstah itiraf
DÜNYA
İsrail’den küstah itiraf

İLİŞKİLERDE İKİ KRİTİK ADIM

İkili görüşmeden hemen sonra Suud Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud’un, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını açıklaması, Riyad’ın Abu Dabi’den bölge politikalarında ayrışmasında önemli bir işaret olarak algılandı. Bu mesajın hemen ardından Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Suud mevkidaşıyla Nijerya’da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında biraraya geldiği ve görüşmenin oldukça samimi bir ortamda gerçekleştiği haberi medyaya yansıdı.

Abone Ol Google News
Süre yine doldu

Süre yine doldu

​Sosyal medya şirketlerine ikinci ceza geliyor.
Monşer inadı

Monşer inadı

​Osmanlı aliminin Türkiye'ye dönmek isteyen torunlarına vefasızlık.
Sinyal güçleniyor

Sinyal güçleniyor

​Riyad, Zayed ile yolları ayırıyor.
Parti suspus

Parti suspus

​CHP'li başkan tacizi itiraf etmiş.
Akla ziyan

Akla ziyan

​İş dünyasından TSK'ya destek.
BAE satın alınca çıldırdılar

BAE satın alınca çıldırdılar

​İsrailli ırkçı fanatiklerden İslam'a hakaret.

Yazık oldu

Yazık oldu

​İrfan Can'ın hat-trick yaptığı maçta Başakşehir 4-3 yenildi.
BM'den koronavirüs zirvesi

BM'den koronavirüs zirvesi

​Volkan Bozkır başkanlık edecek.
3 yılda <br>43 cami kapatıldı

3 yılda
43 cami kapatıldı

​Fransa camileri kapatmaya hazırlanıyor.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Dört aşamalı <br>aşı planı

Dört aşamalı
aşı planı

İlk olarak kimlere aşı yapılacağı açıklandı.
Gecenin adamı<br> İrfan Can Kahveci

Gecenin adamı
İrfan Can Kahveci

​Leipzig'in hocası ondan çok etkilendi.
Skandal sonrası <br>emekliliğini istedi

Skandal sonrası
emekliliğini istedi

​Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözlerine tepki yağmıştı.
Yürekleri <br>ısıtan görüntü

Yürekleri
ısıtan görüntü

​Sokak köpeğinin ıslanmaması için iş yerinin tentesini açtı.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

Sayılar yükselmeye devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.