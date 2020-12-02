İpler koptu

Mısır’daki El-Ezher Şeyhi Ahmed El-Tayyib ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Velihat Prensi Muhammed bin Zayed arasındaki ilişkilerin kopma noktasına geldiği iddia ediliyor. Eski dost olan ikilinin, El-Tayyib ile Papa Francis’in BAE’nin başkenti Abu Dabi’de “İnsani Kardeşlik” belgesi imzalamasıyla doruğa ulaşan yakınlığı sarsılıyor. İddiaya göre BAE’nin normalleşmesinden sonra ikilinin arası bozuldu.

BİR DAHA GİTMEYECEĞİM

Lübnan gazetesi Al-Ahbar’ın haberine göre, BAE’yi düzenli olarak ziyaret eden El-Tayyib, çevresindekilere ‘bir daha oraya gitmeyi düşünmediğini’ söyledi. Zayed’in onu ısrarla davet ettiği, her zamanki gibi jet gönderdiği fakat Şeyh’in tüm davetleri reddettiği belirtiliyor. Zayed’in, özellikle son anayasa değişiklikleri sırasında temaslarından sonra, El-Tayyib’i suçlamadan koruduğu biliniyor.

BİLDİRİDE KARŞI ÇIKTI

El-Tayyip, normalleşmeyi reddeden görüşünü henüz kamuoyuna duyurmadı. Ancak, El-Ezher adına yayınlanan bildiride Filistin davasının canlandırılması, çocukların ve gençlerin kalplerinde yaşatılması gerektiği ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan Kahire ve Abu Dabi, “Güvenlik Koordinasyonu” adı altında İsrail ve Filistin Yönetimi arasındaki müzakereleri yönetmek için yarışıyor.

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