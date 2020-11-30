İsrail’den küstah itiraf

ABD medyasına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, suikast için küstah ifadelerle dünyadan teşekkür istedi. New York Times gazetesine konuşan kıdemli İsrailli yetkili “Bay Fahrizade tarafından şekillenen İran’ın nükleer silahlara sahip olma arzusu önemli bir tehdit oluşturuyordu ve dünya İsrail’e teşekkür etmeli.” ifadelerini kullandı. Henüz İsrail yönetimi Fahrizade’nin öldürülmesini resmen kabul etmezken, söz konusu İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin suikastı düzenlediğini kabul etmiş oldu.
İran'dan gecikmeli açıklama: Natanz’a sabotaj İsrail işi
- İran, temmuz ayında Natanz’daki uranyum zenginleştirme tesisine düzenlenen sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’in haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikasta ilişkin açıklama yaptı. İran’ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikast ile Natanz’daki sabotajın faillerinin aynı olduğunu belirten Kemalvendi, “Natanz’daki hadise ile son yaşanan olaylardaki faillerin aynı olduğu söylenebilir. Siyonist rejimin bu olaylarda rolü olduğu görülüyor.” dedi. İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’nde 2 Temmuz’da yangın çıktığı ya da patlama olduğu bildirilmişti. Tesisin içinde yer alan çelik konstrüksiyon inşaatında meydana geldiği belirtilen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı. Olayın İsrail’in sabotajı olduğuna yönelik haberler uluslararası basında yer bulmuştu. Ancak İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, olaydan haftalar sonra 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen patlamanın nedenini “sabotaj” olarak nitelemişti ancak yetkililer sabotaj eyleminin faillerini açıklamamıştı. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de 8 Eylül’de basına yaptığı açıklamada, sabotajla tesisteki gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığını belirtmişti. Salihi, sabotajın ardından yer altında nükleer tesis inşaatına başladıklarını aktarmıştı.
Uzaktan kumandalı silahla vurulduSuikastın, yol kenarına bırakılan bir kamyonete monte edilerek uzaktan kumanda edilen otomatik silahla gerçekleştirildiği iddia edildi. Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, ilk açılan ateşin sesini motor arızasından kaynaklı sanan Fahrizade, zırhlı aracından inmesiyle açık hedef haline geldi. İranlı nükleer bilimci, araçtan iner inmez olay mahalline 150 metre mesafede yolun kenarına bırakılan kamyonetin üzerindeki uzaktan kumandalı otomatik silahtan ateş açıldı. Sıkılan mermilerden 2’si Fahrizade’nin yan tarafına biri de sırtına isabet etti ve omuriliğinin yarılmasına yol açtı. Hemen arkasından yol kenarındaki kamyonet patlatıldı. Habere göre, saldırı yaklaşık 3 dakika sürdü ve olay yerinde hiçbir saldırgan yoktu. Saldırı uzaktan kumandalı otomatik silahla gerçekleştirildi.
Türkiye’den kınama
- Dışişleri Bakanlığı, Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesini kınadı. Bakanlık, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, “İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade’nin Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduk. Bu menfur cinayeti kınıyor, İran Hükümeti ile merhumun ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Türkiye’nin, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşı olduğu kaydedildi.