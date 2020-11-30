İsrail’den küstah itiraf

ABD medyasına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, suikast için küstah ifadelerle dünyadan teşekkür istedi. New York Times gazetesine konuşan kıdemli İsrailli yetkili “Bay Fahrizade tarafından şekillenen İran’ın nükleer silahlara sahip olma arzusu önemli bir tehdit oluşturuyordu ve dünya İsrail’e teşekkür etmeli.” ifadelerini kullandı. Henüz İsrail yönetimi Fahrizade’nin öldürülmesini resmen kabul etmezken, söz konusu İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin suikastı düzenlediğini kabul etmiş oldu.

Muhsin Fahrizade

GÜNDEM Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

İran'dan gecikmeli açıklama: Natanz’a sabotaj İsrail işi

İran, temmuz ayında Natanz’daki uranyum zenginleştirme tesisine düzenlenen sabotajın da İsrail tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’in haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden bilim insanı Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikasta ilişkin açıklama yaptı. İran’ın nükleer programının mimarlarından Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikast ile Natanz’daki sabotajın faillerinin aynı olduğunu belirten Kemalvendi, “Natanz’daki hadise ile son yaşanan olaylardaki faillerin aynı olduğu söylenebilir. Siyonist rejimin bu olaylarda rolü olduğu görülüyor.” dedi. İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi’nde 2 Temmuz’da yangın çıktığı ya da patlama olduğu bildirilmişti. Tesisin içinde yer alan çelik konstrüksiyon inşaatında meydana geldiği belirtilen olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklanmıştı. Olayın İsrail’in sabotajı olduğuna yönelik haberler uluslararası basında yer bulmuştu. Ancak İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, olaydan haftalar sonra 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen patlamanın nedenini “sabotaj” olarak nitelemişti ancak yetkililer sabotaj eyleminin faillerini açıklamamıştı. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de 8 Eylül’de basına yaptığı açıklamada, sabotajla tesisteki gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığını belirtmişti. Salihi, sabotajın ardından yer altında nükleer tesis inşaatına başladıklarını aktarmıştı.

DÜNYA İran ne yapacak?

Uzaktan kumandalı silahla vuruldu

Suikastın, yol kenarına bırakılan bir kamyonete monte edilerek uzaktan kumanda edilen otomatik silahla gerçekleştirildiği iddia edildi.

Sıkılan mermilerden 2’si Fahrizade’nin yan tarafına biri de sırtına isabet etti ve omuriliğinin yarılmasına yol açtı. Hemen arkasından yol kenarındaki kamyonet patlatıldı. Habere göre, saldırı yaklaşık 3 dakika sürdü ve olay yerinde hiçbir saldırgan yoktu. Saldırı uzaktan kumandalı otomatik silahla gerçekleştirildi.

Türkiye’den kınama