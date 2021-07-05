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Suudi Arabistan ve BAE arasından sert rüzgarlar: Taviz verme ve mantıklı ol

Petrol ihraç eden ülkelerin arz politikasını belirlemek için geçen hafta başlattıkları toplantı, BAE'nin OPEC+'ın petrol üretimindeki kesintileri uzatma konusundaki teklifine itirazıyla bugüne sarkarken, Suudi Arabistan, BAE'ye "taviz gösterme ve mantıklı olma" çağrısında bulundu.

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Suudi Arabistan ve BAE arasından sert rüzgarlar: Taviz verme ve mantıklı ol
Foto: Arşiv.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın da dahil olduğu onunla birlikte hareket eden ülkeler (OPEC+) Cuma günü üretimi Ağustos-Aralık döneminde toplam olarak günde 2 milyon varil yükseltmek ve var olan üretim kesintilerini 2022 sonuna kadar uzatma teklifini ele almıştı. Ancak kaynakların verdiği bilgiye göre, BAE’nin itirazları üzerine mutabakat sağlanamadı.

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SALMAN: UZATMA TEMEL SORUN

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, “Uzatma ikincil değil temel bir sorun” dedi.

  • Hem salgının durumu hem de İran ve Venezuela’nın petrol üretimleri konusundaki belirsizliklere işaret eden Salman “Mevcut piyasa durumunu ve gelecekte yaşanabilecek gelişmelere tepki verme becerisini dengeleyerek bir karar almak durumundasınız. Eğer herkes üretimi artırmak istiyorsa o zaman bir uzatma olması gerekiyor” dedi.

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BAE UZATMAYA KARŞI

BAE’li yetkililer Pazar günü üretimin Ağustos ayından itibaren artırılmasını desteklediklerini ancak uzatmanın ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek başka bir toplantıda karara bağlanmasını önerdiklerini söyledi.

  • BAE’li yetkililer üretimde temel alınan ve olası kesintilerin hesaplanmasında kullanılan seviyelerin, uzatma kararı alınmadan önce tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık petrol fiyatlarını düşürmek için yıl sonuna kadar daha fazla petrol üretilmesi planının sarkmasına neden olabilir.

Salman, “Geride bıraktığımız 14 ay içerisinde taraflar muhteşem sonuçlar veren önemli bir çaba gösterdiler ve şimdi bu kazanımları koruyamamak utanç verici olur. Biraz taviz göstermek ve mantıklı davranmak bizi bundan kurtarır” dedi.

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