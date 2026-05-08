Tam 11 bin karat: Myanmar'da 2,2 kilogram ağırlığında nadir bir yakut bulundu

Myanmar'da ülkede şimdiye kadar ağırlığı bakımından ikinci en büyük yakut olarak kabul edilen 2,2 kilogram ağırlığında ve 11 bin karatlık nadir yakut keşfedildiği belirtildi.

11 bin karatlık ve 2,2 kilogram ağırlığındaki yakutun, rengi ve kalitesi nedeniyle 1996 yılında bulunan 21 bin 450 karatlık ve 4,29 kilogramlık yakuta kıyasla daha değerli olduğu aktarıldı.