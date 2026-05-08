Tam 11 bin karat: Myanmar'da 2,2 kilogram ağırlığında nadir bir yakut bulundu

Myanmar’da Mogok kenti yakınlarında nisan ayı ortasında 2,2 kilogram ağırlığında ve 11 bin karatlık nadir bir yakut bulundu. Ülkede şimdiye kadar keşfedilen en büyük ikinci yakut olarak kabul edilen taşın, rengi ve kalitesiyle 1996 yılında çıkarılan daha büyük yakuttan bile daha değerli olduğu belirtildi. Myanmar’ın dünya yakut üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını karşıladığı değerlendiriliyor.
Myanmar'da askeri yönetim kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinin haberine göre, Mogok kenti yakınlarında nisan ayı ortasında nadir bir yakut keşfedildi.
İki katı ağırlığındaki yakuttan daha değerli
11 bin karatlık ve 2,2 kilogram ağırlığındaki yakutun, rengi ve kalitesi nedeniyle 1996 yılında bulunan 21 bin 450 karatlık ve 4,29 kilogramlık yakuta kıyasla daha değerli olduğu aktarıldı.
