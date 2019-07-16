Dünya Tamamını ilhak edecek
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ORTADOĞU

Tamamını ilhak edecek

İşgalci İsrail yönetimi Batı Şeria’nın tamamını ilhak ederek, bölgede bir apartheid rejimi kuracak. İsrail’in aynı zamanda haham da olan yeni Eğitim Bakanı Rafi Peretz, Batı Şeria’nın tamamen ilhak edilmesini ve bölgede yaşayan Filistinlerin vatandaşlık haklarının ellerinden alınmasını istedi. Peretz’in skandal çıkışına ne ABD ne Avrupa ne de Körfez ülkelerinden tepki geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria’da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buralarda ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria’da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İşgalci İsrail yönetimi, Kudüs ve Golan Tepeleri’nden sonra, ABD desteğiyle Batı Şeria’yı da ilhak etme niyetini artık saklamıyor. Başta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olmak üzere bakanlar ve siyasilerin Batı Şeria’da ilhakı hedefleyen açıklamalarının tonu her geçen gün daha da koyulaşıyor. Bunlar arasında İsrail Eğitim Bakanı Rafi Peretz’in son açıklaması, işgalci gücün, Batı Şeria’nın tamamını ilhak etmeye niyetlendiğini ortaya koydu. Peretz skandal bir açıklama yaparak, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria’nın İsrail’e ait olduğunu iddia ederek, ‘bu bölgenin tamamının ilhak edilmesini istediğini ve buradaki Filistinlilere oy kullanma hakkının tanınmaması gerektiğini’ söyledi. Eğitim Bakanının Filistin toprağı Batı Şeria’nın tamamının İsrail’e ilhakı açıklamasına Netanyahu hükümetinden ve muhalefet partilerinden herhangi bir tepki gelmemesi dikkati çekti.

HAHAM EĞİTİM BAKANI

Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından geçen ay Eğitim Bakanlığı görevine getirilen ve aynı zamanda haham olan Peretz, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Batı Şeria’nın tamamının İsrail’e ‘ilhak’ edilmesi isteğini dillendirdi. Aşırı sağcı görüşleriyle ve son günlerde tartışmalara neden olan açıklamalarıyla gündeme gelen Peretz, Batı Şeria’nın ‘İsrail toprağı’ olduğunu ileri sürerek, bu bölgenin tamamının İsrail’e ‘ilhak edilmesini’ istedi.

Rafi Peretz

APARTHEİD İTİRAFI

Kanal 12 muhabirin “Batı Şeria’da yaşayan Filistinlileri ne yapacaksınız? Onlara İsrail vatandaşlığı verecek misiniz?” şeklindeki sorusu üzerine Peretz, “Onların haklarını ve hayatlarını garanti altına alacağız ancak oy kullanma hakkı gibi siyasi hakları olmayacak” dedi. Muhabirin “Bu apartheid değil mi?” şeklindeki sorusuna Peretz, “Çözümler bulmak zorundayız” yanıtıyla dolaylı yoldan apartheid uygulamasını kabul etti.

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YASA DIŞI YERLEŞİM BAHANESİ

Batı Şeria’nın ilhakı uzun zamandır İsrail’in en önemli gündemlerinden birisi haline geldi. Başbakan Netanyahu, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağını ifade etmişti. Netanyahu ayrıca, 9 Nisan’da yapılan erken seçimler öncesinde Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin “İsrail’e ilhak edileceği” sözünü vermişti.

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