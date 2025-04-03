Tarihi görevden ilk görüntüler

SpaceX, "Fram2" göreviyle Dünya'nın kutup yörüngesine ilk insanlı uzay uçuşunu başarıyla tamamlarken, tarihi uçuştan ise ilk görüntüler yayımlandı. SpaceX, özel Fram2 görevini pazartesi günü başlattı ve dört astronotu Crew Dragon Resilience kapsülüyle Dünya'nın en uzak noktalarından bazılarının üzerine yolladı. SpaceX, salı sabahı kaydedilen bir videoyu paylaştığı kaydedildi. Paylaşılan videoda, kapsülün kubbeli penceresinden kutup bölgelerinin beyazlarla kaplı manzarası görülüyordu. SpaceX, bu tarihi anı "Dragon'dan Dünya'nın kutup bölgelerinin ilk görüntüleri" olarak duyurdu.





PAZARTESİ FIRLATILDI

Görev komutanı olan kripto para milyarderi Chun Wang ile Norveçli sinematograf Jannicke Mikkelsen, Avustralyalı kutup araştırmacısı Eric Philips ve Alman robotik araştırmacısı Rabea Rogge'nin içinde bulunduğu Dragon uzay aracını taşıyan Falcon-9 roketi, pazartesi günü yerel saat ile 21.46'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi, fırlatmadan kısa süre sonra Atlas Okyanusu'nda bulunan "A Shortfall of Gravitas" adlı insansız platforma iniş yaptığı ifade edildi.





İKİ KUTUP ARASINDA YOLCULUK

Astronotlar, üç ila beş gün arasında sürmesi beklenen görev kapsamında 422 kilometre yüksekliğe ulaşacağı ve Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na defalarca hareket edeceği belirtildi. Ekip, insanların daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) tam olarak gözlemleyemediği Kuzey ve Güney Kutbu bölgelerini inceleme fırsatı bulacağı aktarıldı. Astronotların, bu süre zarfında gelecekteki uzun süreli görevler için uzayda insan sağlığını ve performansını geliştirmeyi amaçlayan 22 deney gerçekleştireceği vurgulandı.



