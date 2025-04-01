SpaceX kutup bölgesini araştırmak için uzay görevi başlattı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Grönland'ı satın almak istiyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X de bölge üzerinde çalışmalar yapıyor.

Bu uçuş kutup bölgelerinin üzerindeki ilk görev olarak öne çıkıyor, böylece bölge uzaydan keşfedilecek. Uzay yolculuklarının insan sağlığına etkilerinin araştırılması için de 22 çalışma da yürütülecek.