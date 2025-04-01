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SpaceX kutup bölgesini araştırmak için uzay görevi başlattı

SpaceX kutup bölgesini araştırmak için uzay görevi başlattı

15:311/04/2025, Salı
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Elon Musk
Elon Musk

Kuzey Kutup bölgesi son yıllarda giderek daha önemli hale geliyor. Özellikle buzulların erimesiyle ortaya çıkan yeni ticaret yolları ve yer altı kaynakları bölgeye ilgiyi artırdı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X de bölgeyi araştırmak için uzay görevi başlattı.

Kuzey Buz Denizi'nde buzullar eridi, yeni ticaret yolları ortaya çıktı. Kuzey Kutup bölgesi dünya siyasetinin yeni odak noktalarından...


Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Grönland'ı satın almak istiyor. Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X de bölge üzerinde çalışmalar yapıyor.


3 ila 5 gün sürecek

Şirkete ait Dragon uzay aracı ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldı. 4 kişilik mürettebatla yapılan görev 3 ila 5 gün sürecek.


Bu uçuş kutup bölgelerinin üzerindeki ilk görev olarak öne çıkıyor, böylece bölge uzaydan keşfedilecek. Uzay yolculuklarının insan sağlığına etkilerinin araştırılması için de 22 çalışma da yürütülecek.

#SpaceX
#Uzay
#Görev

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