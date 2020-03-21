Tarım ve Orman Bakanlığı mangal yakılmasını yasakladı Hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırıyor. Dün ve bugün "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mesire alanlarına akın etmişti. Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığını harekete geçirdi. Bakan Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 21 Mart 2020, 14:02 Son Güncelleme: 21 Mart 2020, 15:16 Yeni Şafak AA