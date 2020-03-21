Dünya Tarım ve Orman Bakanlığı mangal yakılmasını yasakladı
KORONAVİRÜS

Tarım ve Orman Bakanlığı mangal yakılmasını yasakladı

Hükümet koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırıyor. Dün ve bugün "evde kalın" çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve mesire alanlarına akın etmişti. Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığını harekete geçirdi. Bakan Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Dün birçok kişi mesire alanlarına giderek piknik yapmıştı.
Dün birçok kişi mesire alanlarına giderek piknik yapmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığa park ve bahçelerde mangal yakılmasının yasaklandığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.

  • Bakan Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı önlemleri artırdı

Sağlık Bakanlığı da yeni tip korona -virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.

Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde Covid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.

Piknikçiler evde kalamadı: Belgrad Ormanı'na akın ettiler
FOTOĞRAF 16
Title
Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda.
Title
Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.  
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.  
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Title
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Piknikçiler evde kalamadı: Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü.

Fransa'da halk hastaneleri yağmalamaya başladı: Personele ayrılan maskeler çalınıyor
DÜNYA
Fransa'da halk hastaneleri yağmalamaya başladı: Personele ayrılan maskeler çalınıyor
Uyarılınca bıçak çekti

Uyarılınca bıçak çekti

​Çağrılara rağmen dışarı çıkıp bankta oturan yaşlı adam...
İtalyan başkan çıldırdı

İtalyan başkan çıldırdı

"Böyle yaparak her şey nasıl güzel olacak?"
Pazartesiyoğunluk olabilir

Pazartesi
yoğunluk olabilir

"Kimse panik yapmasın, kimse geri kalmayacak."
Bu nasıl iş?

Bu nasıl iş?

​İBB meydanlarda kandil simidi dağıttı, vatandaş sıraya girdi...
Şeritler de <br>engel olamadı

Şeritler de
engel olamadı

​Yaşlı vatandaşlar ne yasak ne uyarı dinledi.
Hastaneler yağmalanıyor

Hastaneler yağmalanıyor

Fransa'da işler çığırından çıktı.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
Korona şüphesi

Korona şüphesi

​Fenerbahçeli oyuncular hastaneye yönlendirildi.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük 'Bilim Bakalım' filmleri yayınlanıyor.
Fransız doktor<br>isyan etti

Fransız doktor
isyan etti

​"Maskemiz yok. Bizi bu noktaya getirenler hesap verecek!"
Rusya resti çekti

Rusya resti çekti

​Petroldeki savaşı daha da kızıştıracak açıklama.
Koronasavar robot!

Koronasavar robot!

1 saat içinde 15 bin metrekare alanı ilaçlayabiliyor.
50 milyon kişi<br>işini kaybedebilir

50 milyon kişi
işini kaybedebilir

​Turizmde koronavirüs sonrası korkunç kayıp.
Erken ödenecek

Erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.
Geçici süreyle<br>izin verilmeyecek

Geçici süreyle
izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile talimat gönderdi.
Burada <br>üretim yapıyorlardı

Burada
üretim yapıyorlardı

Fırsatçılar vatandaşı zehirleyemeden yakayı ele verdi.
2 milyon<br>aileye bin TL

2 milyon
aileye bin TL

​Bakan açıkladı: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.